毒販以性感相作招徠賣大麻　警打擊網上販毒拘39人包括8名學生

因疫情問題，毒販將毒品交易轉移至網上，有毒販以性感女子相片作招徠，吸引買家買大麻。臨近聖誕節及新年，警方針對網上社交平台上的販毒活動及毒販，及進行了一連串情報行動，以打擊販毒活動。 警方於12月15日至19日展開代號為「沙鷗」的拘捕行動，在港九新界多個地點，拘捕了39人包括33男6女，年齡介乎16歲至56歲，當中有8名被捕人士為學生。行動中共檢獲約23.3公斤毒品，包括冰毒、大麻、氯胺酮、海洛英、迷幻藥（LSD）及迷幻蘑菇等，市值約1,250萬元。

行動中共檢獲約23.3公斤毒品，包括冰毒、大麻、氯胺酮、海洛英、迷幻藥（LSD）及迷幻蘑菇等，市值約1,250萬元。（蔡正邦攝）

行動中共檢獲約23.3公斤毒品，包括冰毒、大麻、氯胺酮、海洛英、迷幻藥（LSD）及迷幻蘑菇等，市值約1,250萬元。（蔡正邦攝）

港島總區特別職務隊高級督察袁皓廷稱，港島總區特別職務隊於是次行動中拘捕23人，包括19男4女，年齡介乎16至34歲，相信疫情下有人停課及失業的緣故，賣大麻賺外快，部分毒販有組織性。檢獲了約172克大麻草狀、219克大麻花、19亳升大麻油、及5.8克迷幻藥（LSD）。大麻包裝以透明封袋、零食、茶葉包裝作掩飾。

新界南總區重案組總督察周子軒則指，新界南總區重案組人員聯同荃灣、葵青及大嶼山警區人士於行動中拘捕11名懷疑拆家，包括9男2女，年齡介乎18歲至36歲，其中一人報稱為中六學生、6人無業等，檢獲385克大麻花、165克大麻草、9亳升大麻油、及94克迷幻蘑菇，市值約12.7萬元。

毒品調查科總督察葉秀蘭，沙鷗行動期間，警方針對性打擊一些毒品儲存倉庫，並拘捕了5名本地男子，年齡介乎38歲至56歲，分別涉及3宗案件，5名被捕人士較早時已被落案起訴「製毒」或「販毒」罪。行動中共檢獲的毒品總共有約9.2公斤懷疑冰毒、約7.5公斤懷疑大麻花、約1.7公斤懷疑大麻草、約2.2公斤懷疑海洛英及約1.6公斤懷疑氯安酮。警方相信行動瓦解了一個製毒工場，內有製毒工具及懷疑毒品，亦檢獲較大量的大麻。另外，警方搗破一個利用輕型貨車作為大麻運送及儲存的倉庫。

是次行動中，警方發現毒販於一些較受觀迎的社交媒體平台，用一些大麻相關關鍵字，例如「420」便可以搜尋到有關貼文。惟毒販現時較低調，少了明目張膽地寫明大麻的明碼實價，只是張貼大麻相關圖片，等買家私訊毒販進行交易。警方亦發現毒於網上用不同方式美化大麻， 包括聲稱大麻比快餐店的食品更安全，暗示吸食大麻對健康無害；毒販亦會利用不同的卡通人物，暗示吸食大麻是一件輕鬆無害的事，例如加上「你搵到一個可以同你一齊吸食大麻嘅伴侶未呀」的字眼去吸引年輕人。

有毒販為尋找客源不擇手段，令年輕人誤以為吸食大麻是合法。警方又指，一些毒販以性感相片作招徠，如上載衣著性感的女子手持大麻的照片，或性感女子與大麻的合照等，以吸引買家私訊進行交易。

青少年吸食大麻有上升趨勢

警方毒品調查科警司鄒旺忠稱，青少年因涉及毒品案件被警方拘捕的人數有上升趨勢，今年1月至10月因涉及毒品案件被捕的21歲以下的青少年有390人，比去年同期上升1倍。當中有86人報稱學生，比去年增加55人。被捕的人士中，有155人涉及大麻相關案件，佔被捕人士的4成。

警方關注近年青年人吸食大麻人數有上升趨勢，相信因部分年青人對大麻存有誤解。其中一個原因相信為近年一些西方國家將消遣用大麻合法化，因此認為吸食大麻帶來的傷害不大，對身體無大影響，「大麻係毒品，而佢嘅衍生物都受到法例監管。」警方重申，大麻為毒品，販運危險藥物最高刑罰是判處終身監禁及罰款500萬元。