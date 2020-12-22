01直擊｜英國超巿搶購一空　人流轉戰倫敦唐人街　逆巿獨旺｜有片

英國倫敦及東南部地區出現變種新冠肺炎病毒，傳播效率比原有病毒高出70%。英國政府宣布部份地方實施第四級防控，居民要嚴格遵守居家抗疫，所有非必要商店及娛樂設施停業，直至本月30日再檢。《香港01》特約記者冬至日巡視倫敦市中心，發現市內人煙稀少，超市貨物被搶購一空，猶如死城， 不少民眾轉戰仍有外賣的唐人街，不少華人亦到來購物過冬至，區內商鋪逆巿獨旺。 特約記者 岳靈 倫敦唐人街直擊

英國時間12月21日約下午4時，平時熙來攘往的萊斯特廣場（Leicester Square），只剩寥寥數人，食肆及商店均已關門，整條街道漆黑一片。街上只有一間超級市場仍有營業，記者入內觀察，發現超市內人流不多，但貨架上的新鮮食物卻已被搶購一空，當中尤以新鮮蔬菜水果和肉類最為嚴重。記者於是向售貨員查詢，他指大部分蔬果都沒有存貨，著記者改去較大型的超市查看。

雖然倫敦市中心猶如死城，但當記者順步走到倫敦唐人街，卻發現不少人在街上閒逛，當中不乏沒戴口罩的本地人。而其中一間中式超市可謂人頭湧湧，大部分人圍着鮮肉櫃和蔬菜櫃選購。市民黃小姐表示，市內的超市均沒有新鮮蔬菜，加上當晚是冬至，她專程到唐人街購買應節食物與家人過節。

除了中式超市人來人往之外，唐人街亦有不少食肆轉做外賣繼續營業，街道未有如市中心般冷清，依然燈火通明。依記者所見，不少售賣珍珠奶茶或小食的店外，都排有人龍，似乎未有被變種病毒嚇怕。

在中式餐館任職主廚的Keith指，自疫情開始封城，唐人街的中餐館的生意受到嚴重影響。很多餐廳在第一次封城時，以為疫情很快會完結，於是都草草關門。不過，經歷過政府一再封城，即使是米芝蓮餐廳都被白轉做外賣，經營極之困難。

Keith向記者表示，他任職的餐館自封城起，收入已跌近一半，今次聖誕封城將再跌一至兩成。

雖然當地政府有提供資助，但很多餐廳均開始支持不住，開始裁員。「之前好多餐館都裁員，我哋嗰度有30幾人，都裁咗5、6個。」 即使未有被裁，人工亦被調低兩成。

他又透露，一般中餐館為逃稅都未有依正常程序為員工報稅，餐館因而未能申請政府的資助以補貼員工薪金，員工則因疫情持續而失去工作。

留學生滯英零社交難受

突如其來的封城鎖國亦打亂不少人的計劃，家住倫敦北部的港人蔡先生原定26日前往奧地利繼續修讀藝術史博士，惟因變種病毒的出現歐洲各國均禁制來自英國的旅客入境，「機票取消不在話下，原定在維也納短租的房也被沒收按金。最重要是本來打算在正式脫歐前搞好所有簽證問題，因為相對較方便容易，現在估計新年後才能抵達，屆時應已脫歐，故簽證問題或會十分頭痛。」

不幸中大幸是他早已習慣在英國家中透過網絡遙距上課，「所以對學業影響不大，只是一個人在英國又完全沒社交十分難受。」不過他表示可能他住的地區與倫敦市中心有一段距離，人口較稀疏，故購買日用品等未見任何問題，附近的超市貨源仍十分充足。