警搗尖沙咀複式豪宅「上流」賭場拘16人　包括富家大學生及律師

警搗尖沙咀複式豪宅「上流」賭場拘捕16人！警方早前接獲線報，有不法分子為了吸引高端的賭客，不惜工本每月花費10多萬元，租用頂層複式單位作掩飾，從而經營非法賭博場所，而該個約2,000呎複式單位下層用作賭博場所，上層劃分成休息室。 昨日（22日）晚上約11時，西九龍總區刑事部特別職務隊、反黑組探員，突擊搜查尖沙咀河內道18號名鑄一個頂層的複式單位，一共拘捕7男9女（介乎20至40歲），被捕賭客包括金融公司董事、律師及報稱住赤柱獨立屋的大學生。另外被捕人士中，1男子為主持兼租客，另有3女子為荷官。

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西九龍總區刑事部警司鍾雅倫指，該個複式單位下層用作賭博場所，上層劃分成休息室。單位的牆壁有隔音物料，以及場內有多個顯示屏，顯示出過往的賭博紀錄供賭客參考，至於荷官會穿上制服在場內工作，場內有即食麵等食品招呼賭客。據悉，被捕男子租用上址單位約3至4個月。

鍾指，探員發現單位內有百家樂賭枱及15名男女，當中一名男子為主持，他為上址單位的租客，據稱他曾從事金融業及有黑社會背景。另外有3名女子協助營運賭博場所，她們的身份為「荷官」負責派牌及收錢。另外11人為賭客，據知包括金融公司董事、律師及報稱住赤柱獨立屋的大學生。其後探員於地下位置拘捕一名負責「睇水」的男子。

行動中，探員檢獲200多副啤牌及超過約2,400萬元籌碼，當中最大面額籌碼約值50萬元，另外檢獲20多萬元現金。警方相信今次行動，已搗破一個有規模的賭博場所，警方會追查有關資金的流向，不排除有更多人被捕。