13男涉53宗非法收債被捕　包括7名中學生　2人穿校服犯案

新冠肺炎疫情下，經濟不景，不少市民遇到財務困難繼而作出借貸，衍生一連串非法收債活動。截至12月中，觀塘警區於本年共接獲99宗有關收債的案件，比去年同期上升約二成一。有非法債務公司以數百元的報酬誘使中學生淋紅油收債。 觀塘警區於昨（22日）搗破一個懷疑非法收債集團，於全港多區拘捕13名男子，包括一名50歲姓林的集團主腦﹑7名中學生，當中2人更穿校服犯案。該收債集團涉及53宗非法收債案件，共47人受害，涉及金額約50萬元。 另外，警員亦於一名16歲姓梁被捕學生單位內檢獲市值約73萬元毒品。

不法分子透過中介人及數百元的報酬利誘學生犯案。（林振華攝）

不法分子以不同手段滋擾受害人，包括收數電話、短訊、淋油漆、塞鎖匙窿以及被張貼收數字條。（林振華攝）

觀塘警區反三合會行動組督察劉啟彥講交代案情時指，非法收債集團透過不知名電話傳訊息予受害人宣傳借貸，當受害人借錢後未能按時還款，便以不同手段滋擾受害人，包括撥打收數電話、短訊、淋油漆、塞鎖匙窿以及張貼收數字條。案件中，47位受害人多為失業人士及家庭主婦，一共借貸約50萬元。有受害人表示當無力償還債務時，非法收債集團便聲稱需收取行政費及罰息，相關行為與高利貸無異。

觀塘警區昨（22日）展開名為「箭雨」的打擊非法收債行動，搗破一個懷疑非法收債集團，於觀塘、葵涌、沙田、黃大仙、西區及秀茂坪拘捕13名男子，年齡介乎14至50歲，包括7名中二至中五學生，涉嫌刑事毀壞、刑事恐嚇、管有物品以圖損毁財產以及違反放債人條例等相關罪行被捕。行動中，警方檢獲大量手提電話、借貸文件、收債字條以及犯案工具，包括漆油、天拿水等。

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觀塘警區重案組第二隊督察吳銘鋒指，警方亦於昨日突擊搜查懷疑非法收債集團位於旺角的辦公室，拘捕一名50歲姓林集團主腦，涉嫌干犯香港法例第163章「放債人條例」第24及29條，以超過年息60%實際利率提出貸款，及不依照牌照內所列條件而經營業務。

以非法手段收取債項，有機會干犯香港法例第200張「刑事罪行條例」24及60條，亦即刑事恐嚇罪以及損毁財產罪。一經定罪，可判監5年或10年。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。