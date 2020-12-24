油麻地奪命火｜三摯親葬身火海　尼泊爾婦哭斷腸　與孻子相依為命

「我無法想像沒有他們的生活……」，Ms Kandel與丈夫結婚10多年仍如熱戀，育有2名可愛的兒子，家庭美滿。豈料上月的一場熊熊大火，奪走她的丈夫、8歲長子及胞弟的性命，這個尼泊爾家庭成員從此陰陽分隔，支離破碎。今後每個平安夜聖誕節，Ms Kandel再也不能與家人共度佳節，一生遺憾。 悲劇發生一個多月，Ms Kandel忙於處理家人身後事及照顧孻子起居生活等，至今心情仍然未平復，說起意外時她仍激動。當日畫面縈繞心頭久久不去，到會人士驚恐地呼叫求助：「讓我到窗邊吧！」不斷在腦中盤旋。她更對外出、開爐煮食感恐懼。

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Ms Kandel表示，過往每逢喜慶節日，他們都與家人相聚。她指，她與胞弟感情要好，不過二人婚後都忙於照顧家庭，只有在節日才相聚。事發當日，他們獲弟婦邀請到廣東道唐樓一間尼泊爾餐廳用膳，慶祝親友生日。除了他們一家四口，胞弟一家四口亦有參加，生日聚會有十多人，餐廳另有其他客人。

他們一家甫抵餐廳時，就看到門口放有約6個已點燃的蠟燭在地上，他們寒暄不久，約4至5分鐘後，餐廳就突然起火。她的弟婦看到烈焰高呼求救，火舌隨即蔓延至天花板。未幾，餐廳內漆黑一片，現場煙霧瀰漫，情況混亂。當時她只聽到不斷有人驚恐地呼叫：「讓我到窗邊吧！」

（黃偉民攝）

以電話照明 託男子抱孻子落樓

大火發生後，屋內漆黑一片，窗戶、大門都緊閉著，儼如密室。「有人不斷推撞，將我們推至洗手間旁的窗戶，我看到有人已從窗戶逃生。之後我用我電話來照明，再將兒子交給一個我不認識的男子，託他帶兒子下樓，他再叫我們慢慢地沿水管爬落樓。」其後，當她成功從1樓爬落地下脫險後，就忍不著放聲痛哭，立即報警求助。

未幾，她從醫院得悉丈夫、長子及胞弟皆葬身火海的噩耗後，她悲慟不已，哭得肝腸寸斷，她直言有如錐心之痛。「為何這些事會發生在香港？我以為香港是個安全的地方，我感到傷心及憤怒。」她又言：「這是香港，我沒有想過會有無牌餐廳。」，「可能早點報警求助，情況不會如此。」

Ms Kandel認屍後，步出殮房時淒厲痛哭，因悲傷過度需要由多名親友攙扶。（魯嘉裕攝/資料圖片）

很想他們回來，我都很想跟他們一同離開，我想和他們一起死。 Ms Kandel

他們一家四口原本家庭生活美滿。（資料圖片）

與丈夫關係亦師亦友 遺孀回味昔日美好時光

Ms Kandel與丈夫在香港長大及相識，兒子出生後，她退下火線，成為家庭主婦，專心相夫教子，家庭生活美滿。她指，即使結婚10多年，與丈夫相處仍儼如熱戀中的情侶，惜現已天人永隔。「他是我最好的朋友，會給我建議、教導我，所有事我們都在一起，我是個幸運的妻子。」

她回味一家四口相處的幸福時光，認為自己是一位幸運的母親。「我的兒子很愛我，經常幫助我，他們除了是我的家人，也是我的所有，所以我真的很難過。」，「很想他們回來，我都很想跟他們一同離開，我想和他們一起死。」

對於未來，她感到前路茫茫，她既痛失摯愛，亦失經濟支柱，她需要揹家庭重擔。現時，他們一家倆口正居住在區內一約100 呎劏房，加上她們家與火場只有步行5至7分鐘的距離，故她最希望當局能加快批出公屋，讓其家庭搬離油麻地區，免日後觸景傷情。

因為大家的愛及鼓勵，我會變得更堅強，我會努力盡快復原的。 Ms Kandel

Ms Kandel表示，事後有不同機構、教會、政府及曾協助他們一家的港人，主動提供援助及支持，她感激社會各界支持。「因為大家的愛及鼓勵，我會變得更堅強，我會努力盡快復原的。」今年聖誕，她們一家四口無法再共享天倫，不過她聖誕卻有一個微小的願望：「我希望這些悲劇不再發生在任何人身上。」

尼泊爾餐廳發生奪命火釀8死10傷

今年11月15日，油麻地廣東道562號樓上一尼泊爾餐廳發生奪命火，釀8死10傷。事件中的死傷者相信均為尼泊爾籍。事發後數天亦有市民到場悼念獻花，亦曾有團體在場進行超渡法會，其間道士誦經超渡逝者，大批街坊及尼泊爾人到場祭祀。

涉事唐樓單位被燒至嚴重焦黑，地下仍遺下焚燒過的雜物，單位鐵閘亦被焚黑﹑門鐘燒熔變形。至於火場內，牆身﹑地下遺下大量燒剩的灰燼，數張餐桌及椅子亦受損，而單位的佈局形同餐廳。