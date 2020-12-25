灰鸚鵡將軍澳走失主人苦尋3日　發現斷翼掛樹頂　疑遭猛禽啄食

一隻3歲的鸚鵡「骨骨」日前由主人帶落街散步時，因未有鎖穩腳鍊飛走。主人用望遠鏡及航拍機尋覓，又於網上發帖尋鳥，昨晚（24日）終於將軍澳邨旁山坡發現「骨骨」的蹤影，惟今早消防人員及愛協等到場，發現「骨骨」剩下一隻翼掛於樹頂，估計已被猛禽啄食。

3歲鸚鵡「骨骨」日前於將軍澳走失。（網上圖片）

鸚鵡「骨骨」的主人Dolphin表示，前日（23日）下午約4時與丈夫打算出外放飛另一隻藍黃金剛鸚鵡，丈夫心血來潮見「骨骨」好像希望出外，於是亦帶同牠到翠林邨平台，惟當時將「骨骨」的腳錬扣於披肩，未有為意披肩的魔術貼鬆脫，「骨骨」突然受驚下扯走披肩飛向將軍澳邨山邊。Dolphin一家連日用望遠鏡及航拍機搜尋，終於昨晚以航拍機發現「骨骨」當時扣住的藍色披肩。今早9時許Dolphin與丈夫報警及通知消防、愛協人員到場，惟最後發現「骨骨」剩下一隻翼掛於樹頂，地面散落羽毛，估計「骨骨」已被如大麻鷹等的猛禽啄食。

Dolphin表示自己現時除「骨骨」外亦養有4隻鸚鵡，其中3隻已經剪翼，另外一隻藍黃金剛經過訓練，放飛時聽到指示會懂得飛回，惟亦曾經試過走失，幸於3日後尋回。Dolphin指自己以後會更小心，又呼籲同好者如不會放飛鸚鵡應為牠們剪翼，若會放飛鸚鵡亦應綁穩腳繩，避免飛走。