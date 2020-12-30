梅窩露天停車場野狗半夜突襲　咬甩七人車泵把　車身遺齒印

露天停車場七人車慘遭流浪狗「拆骨」！早前大帽山有野豬群咬爛停泊路邊的電單車座椅，一度引起熱議，今日（30日）網上盛傳另一段影片，梅窩碼頭一個露天停車場位置，兩隻懷疑流浪狗半夜突狂咬車頭泵把，事後車頭零件完全外露，車身則滿佈齒印，車輛儼如曾遭人為毀壞。犬隻訓練專家估計，流浪狗或因追捕獵物而咬車。

根據影片可見，事發地點位於梅窩碼頭附近露地停車場，深夜時份兩隻流浪狗在一輛七人車旁不斷吠叫，期間合力狂咬車頭泵把，將其扯下。由相片可見，七人車事後不止泵把脫落，車牌亦失蹤﹑輪胎漏氣，旁邊滿佈狗隻的齒印，僅剩車前蓋及車頭燈完好，車頭幾乎完全外露，車身零件散落一地。至今日，有警員於車頭放上聯絡方式，呼籲車主若需了解事件，可向警方聯絡。

香港犬隻訓練總會創辦人張松照估計，兩隻流浪狗可能是追捕獵物，例如追貓，而獵物躲進車內，狗隻窮追不捨，將車咬爛。張松照指，有時車輛駛過，流浪狗亦會追車尾、狂吠，是其天性，流浪狗無拘無束，由於狗隻嗅覺靈敏，車主是想避免坐駕發生同類情況，可考慮使用一般防止寵物咬爛傢俬的防咬噴霧。

早前大帽山郊野公園位置，有野豬群狂咬一輛停泊上址的電單車座椅的照片，至座椅海棉外露，電單車最終天被撞倒，事件成為一時熱話。