借Party Room名義開非法賭檔　警破門拘17人　15賭客亦被票控

警方西九龍總區人員根據線報，於除夕夜在大角咀突擊巡查，在洋松街一工廈單位內搗破一個假扮Party Room的非法賭場拘捕17人，包括負責人及賭客。其中15名賭客另涉違反限聚令被票控。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，西九龍總區反黑組早前接獲線報，指在大角咀洋松街94號一個工廈有犯罪集團利用派對房間的名義經營賭場式的賭博場所，人員經深入調查後，於昨晚（31日）10時半，破門進入單位內，發現單位面積約700呎及隔音設備，內有一張德州撲克的賭檯、一副魚蝦蟹賭具及一張麻將檯。警方拘捕單位內11男6女，全部為本地人，年齡介乎22至37歲，報稱文員、地盤工、保險等，部分人有黑社會背景。警方初步調查相信上址運作已半年，其中一名25歲被捕女子為負責人，涉嫌「經營賭博場所」被捕；另一名負責把風的30歲男子涉嫌「協助經營賭博場所」被捕，另有11男5女涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們將被通宵扣查。他們亦分別涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。警方亦在單位內檢獲44萬元面值的籌碼及4萬港元現金，初步相信已搗破一個有組織的賭博集團。