穿反光背心爬棚架連環爆竊　掠46萬元財物　雌雄賊涉5案斷正被捕

臨近歲晚是爆竊高峰期，一男一女賊人涉嫌在油麻地及紅磡區四出爆竊，男疑犯更換上建築工人的反光背心進入大廈或爬棚架進入住宅犯案，估計偷去約20萬元現金，以及總值26萬元的金飾、手錶、電話及電腦等財物。警方近日終鎖定目標及拘捕兩名賊人，估計他們至少與5宗爆竊案有關。

（黃偉民攝）

油尖警區重案組第一隊主管徐浚銨督察交代案情指，去年12月16日至25日接獲報案，指油麻地及兩間位於紅磡的單位發生爆竊案，5宗案件共涉及價值46萬元財物。而賊人主要針對區內一些保安程度輕低、以及正在搭建棚架的唐樓，賊人通常由棚架爬到事發單位破窗而入，搜掠單位內的貴重財物，包括金飾、手錶、手機、平板電腦及現金，得逞後再沿棚架逃走。

油尖警區刑事部人員經調查及分析，最終鎖定一名49歲男子及一名50歲女子，並於前日（12月30日）部署反爆竊行動。行動當日，警方發現兩名男女一同前往紅磡土瓜灣道一幢唐樓，男疑犯為掩人耳目，換上搭棚工人的衣物，包括反光背心、安全帽及勞工手套等；女疑犯則留在地下把風。

男疑犯進入大廈後，迅速破門闖入一個住宅單位搜掠，其後爬窗沿棚架爬上另一個單位犯案，更踢開單位廚房的抽風扇企圖入內，惟單位屋主及時發現，男疑犯事敗，於是沿棚架逃走，此時警方隨即上前將其拘捕他及女子。

兩名被捕人士正被拘查，二人報稱為朋友關係，男人報稱為建築工人，女疑犯則報稱無業。警方其後將涉案男子押返住宅，起回爆竊所得的手錶。行動仍然進行中，警方不排除會有更多人被捕。

警方指，臨近歲晚不法之徒會趁機「搵快錢」，市民及物業管理公司理應提高警覺，切勿將大量貴重財物放置家中。市民亦應注意防盜，鎖好門窗及啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。冬防期間，警方會加強巡邏，以打擊罪案。