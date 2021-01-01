屯赤隧道入口迴旋處發生貨櫃車翻側意外。今（1日）上午11時許一輛貨櫃車由龍門路往屯門方向行駛，途至屯赤隧道出口迴旋處時疑失控翻側，司機被困，幸清醒待救。 運輸署宣佈因交通意外，龍富路迴旋處往屯門方向的部份行車線封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通繁忙。

屯赤隧道出口迴旋處貨櫃車翻側，司機受困。（Kenveek Ho上載至屯赤公路皇珠龍富路塞車關注組）

運輸署日前發出呼籲，指新年假期將至，前往大嶼山消閒和郊遊的人士可能顯著增加，該署呼籲市民盡量使用公共交通工具，避免駕駛私家車前往東涌市中心一帶。根據署方觀察，上星期日（27日）前往大嶼山的車流量較一般周末顯著增加，並以自駕遊的私家車為主，加重屯門──赤鱲角隧道（屯赤隧道）及東涌市中心一帶的交通負荷。

運輸署呼籲前往大嶼山的市民無需急於試行剛通車的屯赤隧道，並盡量使用公共交通工具。由於東涌市中心的泊車位數量有限，駕駛人士可考慮預約及使用港珠澳大橋香港口岸、欣澳及香港迪士尼樂園的停車場，然後轉乘港鐵或巴士前往東涌，並應在出發前確認有泊車位才前往。

↓↓屯赤隧道首日通車情況↓↓

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運輸署已要求相關公共交通服務營辦商，包括港鐵及專營巴士公司，密切留意乘客的需求變化，並視乎情況在有需要時加強服務。警方亦會加強在東涌一帶指揮及疏導交通，並會針對違例泊車嚴厲執法。