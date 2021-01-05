景林邨六旬漢稱疫情滯留內地　欠租遭收樓　露宿10日爆門入屋待援

因新冠肺炎疫情影響，不少港人滯留各地，包括一名原本居於將軍澳景林邨景榕樓的姓黃六旬漢。他去年初回內地拜山後，聲稱受疫情影響滯留汕頭，至年尾回港方知因欠租，單位被房署收回。無家可歸的黃伯，在寒風下無處棲身，唯有在單位外走廊露宿，鄰居深表同情，向他伸出援手，提供食物、食水及禦寒衣物。 不過，黃伯露宿10天後，10日前因肚痛不適腹瀉，無可奈何擅自爆門入屋，惟屋內家徒四璧，家電及衣物全數被清走，幸獲鄰居及區議員接濟，他希望署方能夠體恤其苦況，酌情讓他繼續租住單位，

（陳蕾蕾攝）

房署職員昨（4日）曾致電報案指，景榕樓21樓一個空置單位被人入內霸佔居住，警方到場調查後，發現黃伯在單位內，了解後得知他為單位原有住戶，並知悉他離港後於上月初回港，方知單位被房署收回，無家可歸。警方將案列作雜項處理。而房署職員亦沒有趕黃伯離開。《香港01》就事件已向房署查詢，未獲回覆。

家當僅剩一個背囊

黃伯稱居於上址27年，他是於去年1月初返回內地祭祀雙親，惟因疫情無法回港。黃伯又稱，至12月初內地的姪仔姪女協助辦理回港易回港，他當時身上僅得一個大背囊、100元人民幣。他返港後回家，見家門被鎖上，遂尋房屋署協助，表示因欠租可交回租金，並要求房署職員交返屋內物品被拒，職員著他報警處理。黃伯表示，前後已報警四次，他轉述警方指，由於事件不涉及刑事成份，故未能提供協助。「我無辦法返香港，當時有一封信畀房署解釋，當時因疫情爆發，我無法回港。我唔係唔交租，只係兩地封關入唔到境，我交唔到租。」

黃伯患有高血壓及白內障，雙眼只有一至兩成視力。回港首10日均住在家前2呎乘2呎的走廊，直言「腳都伸唔直」，靠街坊伸出援手提供物資。天氣寒冷期間，有街坊借出熱水壺、牛奶、被、公仔麵等物資，他形容「天災無情 人間有情」，又言「自己無人幫可能一早凍死咗」。

一度在紙皮及報紙解決生理需要 露宿第10天爆門入屋

黃伯透露宿至第6天，他出現肚瀉，但無廁所去，「有街坊提議我去樓下街市廁所，但係夜晚12點就閂門。」所以，他一度在紙皮及報紙解決生理需要。黃伯曾任機械工，故懂開鎖，惟早前怕觸犯法例，所以未有入內。不過，在走廊露宿第10天後，他聲稱因無法再忍受，才爆門入屋，「我會交返租連利息，我只係想要番間屋」。「入住」多天，他的家當所餘無幾，「得幾個口罩要重覆用，衫得三件，翻轉翻轉咁著，大褸都係人地畀」。

鄰居林先生指，12月2日黃伯向他求助，望能借出充電器，始知黃伯慘況。林先生表示，黃伯去年回鄉祭祀雙親，惟因疫情關係，未能回港。林先生與母親目睹情況，於心不忍，於是向他提供禦寒被鋪及衣物。

西貢區議員張偉超有跟進黃伯的個案，張表示，黃伯在香港無親人，並居於上址多年。看到他如斯慘況，鄰居均伸出援手。他續指，有關部門有向黃伯提供位於屯門的臨時宿位，惟他拒絕入住。張偉超轉述房署職員指，上址無法發還予黃伯，著他重新輪候。