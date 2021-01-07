網上招募｜16歲少年涉60宗非法收債刑毀案被捕　最高日薪上千元

葵青警區調查去年全年本港發生的涉及非法收債相關刑事案件，今（7日）清晨5時在東九龍拘捕一名16歲少年，涉嫌與全港多區最少60宗非法收債案件有關，手法包括淋紅油、塞鎖匙窿等。警方留意到20歲以下青少年參與非法收債人數顯著，初步調查相信朋輩間經社交平台受招募，抱持「搵快錢」心態，被捕人每日最高可賺千元。警方呼籲家長留意子女有否頻繁外出，突然有額外金錢購物，或藏有非法收債用品例如紅油、萬能膠等。

警方今（7日）清晨5時許，在東九龍一個屋邨拘捕一名16歲報稱無業的本地少年，調查後相信他最少牽涉60宗不同地區發生的非法收債刑事毀壞案件，足跡遍全港九新界，包括元朗、大埔、沙田、港島東區、九龍城及觀塘、深水埗及將軍澳區等，當中有20宗因部分事主未有報案，亦懷疑與他有關。被捕少年現正扣留調查，不排除再有人被捕。

葵青警區助理指揮官（刑事）警司林志源指，葵青警區去年全年共有45人涉嫌參與非法收債刑事毀壞案件被捕，包括淋紅油、在門鎖塞萬能膠、及發放追債信件等，另外有涉及遊蕩、刑事恐嚇等案件。當中20歲或以下青少年佔14人，其中一半報稱學生。2021年過去7日，已有5人涉相關類型案件被捕，其中4人報稱學生，年齡僅得15至16歲。

青少年「搵快錢」 不法份子社交媒體招人淋紅油

警方初步調查青少年參與非法收債刑事毀壞案件因由，發現青少年人透過社交媒體或朋友介紹，被不法份子利用私訊等功能招攬參與「搵快錢」工作。青少年收到指令後，外出淋紅油或塞匙窿或貼恐嚇字句，然後用手機影相證明，不法份子就會付酬勞。林志源又指，有部分青少年被一網成擒，正調查不同案件中聯繫，以及不法份子身份。

林解釋，青少年參與刑事毀壞的酬勞沒有具體價目表，可謂「市價」，由每項「工作」得到數十元或幾百元，到日薪幾百元至1,000元不等，不法份子在社交媒體上以「半日有500」、「一單job（工作）有300」等字眼作招徠，吸引青少年參與犯罪。

但他提醒青少年，參與刑事毀壞最高刑罰是監禁10年，亦呼籲家長留意子女有否「因疫情唔使返學，無特別嘢做但多咗出街，多咗閒錢、手頭鬆動咗。」而犯案青少年一般會將載有萬能膠、油漆的背囊或行李箱帶回家。