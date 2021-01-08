持行街紙湖南漢爆竊被捕　涉15案掠70萬　另拘兩偷渡同鄉處理贓物

油尖警區今年1月初接獲4宗爆竊案，賊人犯案手法雷同，均是爬水渠或棚架潛入住宅單位搜掠財物。警方經調查後，拘捕一名持「行街紙」的湖南漢，行動中更揭發另有兩名非法入境的湖南人協助處理贓物。3人正被扣留調查，稍後將會被落案起訴。 而第一名被捕的男子更涉嫌與2019年中至今的11宗爆竊案有關，偷去的財物總值約70萬港元。

賊人爬水渠或棚架潛入住宅搜掠財物

油尖警區刑事調查總督察楊新邦交代案情指，昨（7日）警方在油尖區偵破一連串爆竊案。油尖警區於2021年1月初接獲4宗同類型的爆竊案件，賊人主要針對區內的住宅單位，由大廈水渠或棚架爬至低層單位，再破窗而入，搜掠單位內的物品。賊人得手後沿原路逃離現場，案件一併交由油尖警區刑事調查隊第十隊跟進。

鎖定疑犯 搜出一批爆竊工具

警方經調查、情報搜集及翻查閉路電視錄影後，鎖定一名疑犯。昨日凌晨時份，油麻地分區特遣隊警員在南京街截查一名男子，並在其身上搜出一批爆竊工具，包括老虎鉗、鐵錘及勞工手套。

行動中揭兩名非法入境者處理贓物

警員隨後搜查被捕男子入住的賓館房間，起出大部份與上述4宗爆竊案有關的失物，包括相機，現金，財物等。警員亦於房間內檢取疑犯犯案時穿著的衣服，最後以「爆竊」及「外出時備有盜竊工具」拘捕該名男子。另外，警員在該房間內亦發現兩名男非法入境者，並懷疑二人曾處理爆竊案的贓物，故以「非法入境」及「處理贓物」罪拘捕兩名男子。

行動中，警方檢獲一批爆竊工具。（郭倩雯攝）

另疑與11宗爆竊案有關 失物總值70萬港元

經調查後，警方相信第一名被捕男子另外涉嫌與油尖警區自2019年中開始的9宗住宅爆竊案及2宗非住宅爆竊案有關，當中的失物包括現金，金器，手提電話及手錶等等，失物總值約70萬港元，據知其中一宗爆竊案損失達40萬元。

三名被捕人均來自湖南省

被捕三人來自中國湖南省，年齡介乎45至50歲，第一名被捕男子持有2020年12月發出的「行街紙」。被捕人士現正被扣留調查，稍後將會被落案起訴。

警方指，行動期間在搜查被捕人的住所時發現一批失物，包括4個女裝名牌手袋、2隻手錶、一批金器及一批衣物等等，警方相信該批失物是賊人較早前爆竊所得的物品，如果市民是物主或者有任何消息，可聯絡油尖警區刑事調查隊第十隊，電話3661 9341。

警方呼籲，年近歲晚，不少不法之徒會趁機「搵快錢」。市民及物業管理公司人員要時刻提高警覺，出門口前切記鎖好門窗。警方會繼續在黑點加強巡邏，並以情報主導的執法行動打擊「搵快錢」的罪案。