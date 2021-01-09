寒流襲港｜避寒中心入住率僅三分一？無家者寧瞓公園的四大原因

寒流持續襲港，寒冷天氣警告仍然生效，天文台今（9日）錄得最低氣溫攝氏8度。民政事務總署表示，今日已在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。中心會於明日（10日）日間寒冷天氣警告仍然生效期間繼續開放。《香港01》記者晚上到深水埗避寒中心視察，職員透露入住率僅三分之一；而距離中心約200多米的通州街公園內，卻有數十名無家者露者，未有入住避寒中心，有人解釋公園「自由啲、空氣好啲」，但深夜時份或會到避寒中心休息。社區組織協會幹事吳衞東則解釋有四大原因，令無家者寧瞓公園拒住中心。

記者於晚上7時許分別到九龍城及深水埗的臨時避寒中心視察。位於九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂的臨時避寒中心，場內的人數不多，床鋪之間未有隔板分隔，但有保持約1.5米距離。

避寒中心未住滿 公園數十人露宿

至於深水埗昌新里1號南昌社區中心的避寒中心，入住人數同樣不多，有職員指中心尚未住滿，目前只有三分之一的入住率。其中一名拒絕透露姓名、準備入住的男子表示，平日在通州街公園內露宿，因過去數天天氣寒冷，入住避寒中心已好幾天避寒。對於通州街公園內仍有不少人露宿，他估計是「可能佢哋覺得自由啲，唔想郁」，又指避寒中心規矩不多，不排除其他人不習慣在陌生環境休息而拒入住。

記者在通州街公園視察，發現公園中庭一條長約50米的走廊放滿的床鋪、帳篷及帆布搭建的小屋，有約30名無家者休息；公園其餘地方亦有無家者流連。其中一名無家者表示，因時間尚早，會在公園內逗留，「自由啲，空氣好啲」，晚一點才會到避寒中心休息。

今日最低氣溫僅8度，深水埗通州街公園仍有數十名無家者逗留，有人則選擇帶同隨身物品到避寒中心。（王譯揚攝）

原因一﹕政府丟掉無家者家當

香港社區組織協會幹事吳衞東解釋無家者寧瞓公園拒住避寒中心的四個原因。第一是政府部門隨意掉棄無家者的物品，他指前年12月通州街公園警方驅趕無家者，家當被康樂及文化事務署丟掉，社區組織協會去年入稟小額錢債審裁處告政府及索取賠償，至今未有結果。事件令無家者覺得家當不受保護，需自行看管，但老弱傷殘者難搬全副家當到避寒中心，只好繼續露宿公園。

原因二﹕中心關閉 職員清晨清場

第二，民政事務總署會於每日下午4時半視乎天氣報告才開放臨時避寒中心，至翌晨若天氣許可便會關閉中心，職員在清晨7時叫醒全部入住者，並在8時清場。無家者在陌生的環境休息，睡覺質素本來已欠佳，更在最寒冷的清晨被喚醒及要求離開，更容易著涼。無家者難以掌握臨時避寒中心關閉的日子，故情願繼續露宿。

原因三﹕曾發生失竊案 保安成疑

第三，臨時避寒中心安全性不一定比公園好，因中心內沒有儲物櫃，入住者要自行看管財物，時有失竊事件，曾有人被偷銀包、手機。

原因四﹕疫情下憂共用毛氈床墊

第四，疫情下所有人都關注衞生問題，中心的毛氈及床墊可能曾被其他人使用過，難以確保是否做了足夠的消毒工作。

吳衞東表示，去年已向政府提議在疫情期間開放臨時收容中心，讓無家者有地方休息，認為政府有足夠的資源作有關安排，惟僅獲回覆指政策上臨時中心只會在寒冷天氣、酷熱天氣及八號風球下才開放，他批評部門的說法官僚。此外，資助無家者宿位由由2013年至2019年僅增加20個至222個，但無家者的人數卻由780人增至1423人，增幅近一倍，批評政府對無家者住宿的支援不足。

他續指，下周末雖然一度回暖，但18日又再度轉冷，希望政府可考慮長期開放避寒中心，例如以五日或十日為期，讓無家者可預計入住時間。社協近日亦有向西九龍區的無家者送上睡袋及寒衣，有關工作亦會繼續，他亦鼓勵無家者考慮入住避寒中心以防受寒。