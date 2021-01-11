鯉魚門三家村男子踢狗　涉殘酷對待動物被捕

鯉魚門三家村日前出現一名紅衫漢起腳踢唐狗，在街坊目擊的情況下，男子聲稱「我要報仇」出腳踢狗，全程被拍片錄下行兇過程，並在網上瘋傳。觀塘警區重案組主動作出調查，今（11日）拘捕一名59歲男子，涉嫌殘酷對待動物。

有巿民日前將一段虐狗影片放上個人facebook，片段大約長11秒，據了解，片中背景為鯉魚門三家村內。片中一名身穿紅色外套及牛仔褲的中年男子聲稱﹕「我好想報仇踢x佢，知唔知呀?」，隨即引來另一名女街坊反駁：「咁你(啲行為)咪同啲狗一樣咯！」該男子未幾反擊：「(講)我係定佢(唐狗)呀?」之後他便大腳踢向一名奶牛色唐狗後半身，唐狗隨即一聲哀鳴後，急奔離開現場，片段隨即完結，未知唐狗事後有沒有受傷。

觀塘警區重案組第一隊主管任婉彤表示，前日（9日）網上流傳10秒影片，一名男子用腳踢向一隻狗，狗隻發出淒慘及驚恐的叫聲，觀塘警區專責調查殘酷對待動物案件的人員主動作出調查，同時亦接獲多名熱心市民提供資料，經深入調查後鎖定片中男子身份，於今日（11日）在屯門區拘捕一名59歲中國籍男子，他現正被扣留調查。警方初步相信他並不是居於事發地點附近，當時是行山途經上址。涉事狗隻接受愛護動物協會檢查後，未有發現任何表面傷勢，已與主人回家。

任婉彤表示，警方重視所有殘酷對待動物案件，絕不容忍任何殘酷對待動物行為。殘酷對待動物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。她亦指出，動物不懂得用言語表達自己，因此對待動物時更應要有測隱之心，愛護動物，令生命得到尊重。今次警方迅速破案，全賴熱心市民提供線報，亦感激每一位愛護動物人士及感謝他們對警隊的信任。新一年警隊希望可以與市民一同愛護動物、尊重生命。