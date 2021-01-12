湖南賊偷渡來港爆竊赤柱獨立屋　重案組探員到場搜證

赤柱東頭灣道一間獨立屋今（12日）凌晨被爆竊，幸及時制止未致損失。匪徒事敗後向海邊逃去，中午重案組探員進入涉事獨立屋搜證，並沿沙灘查看逃走路線，更一度進入獨立屋旁航海學校調查。 據了解案中匪徒均為非法入境者，部分人從湖南省偷渡來港作案。湖南幫自去年肆虐港九，早前有被捕人牽涉共15宗爆竊案，偷去的財物總值約70萬港元。

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↓↓4賊夜潛赤柱獨立屋爆竊就擒↓↓

周二（12日）凌晨2時許，東頭灣道一獨立屋的外籍家庭，睡夢中被愛犬狗吠聲驚醒，到客廳查看赫見4名可疑男子在屋內搜掠，並企圖撬開夾萬，立即喝止匪徒並且報警。匪徒偷去夾萬爆開露台門沿屋外泳灘逃去，警方在附近一帶兜截，最後在4公里外大潭道近水壩附近一燈位，截獲1輛載客的士。

的士上4名男乘客疑與案有關被捕，的士司機則協助調查。警方檢走1個裝有口罩及懷疑爆竊工具的背囊。據了解，4名匪徒為非法入境者，其中兩人來自湖南省，一干人等疑爆竊事敗後搭的士逃離現場；夾萬未有被成功撬開，涉事獨立屋初步沒有損失。案件交由西區重案組接手調查。

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湖南幫自去年肆虐港九，早前有被捕人牽涉共15宗爆竊案，其中一宗爆竊案損失達40萬元。油尖警區刑事部人員調查上周五（8日）拘捕3人，涉嫌與1月初其中4宗爆竊案有關，賊人爬水渠或棚架潛入住宅單位犯案。被捕人包括1名持「行街紙」的湖南漢，以及另外兩名協助處理贓物的非法入境湖南人。

該名持「行街紙」的50歲湖南漢，更另涉油尖警區自2019年6月開始的9宗住宅爆竊案及2宗非住宅爆竊案，當中的失物包括現金，金器，手提電話及手錶等等，失物總值約70萬港元，據知其中一宗爆竊案損失達40萬元。