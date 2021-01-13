車cam直擊｜紅棉路警車高速溜後100米撞3車釀3傷　兩警奔跑前了解

今（13日）午2時許，中區紅棉路往上山方向近下亞厘畢道發生驚險交通意外，一輛警車懷疑無拉手掣，在斜路頂高速溜後，先撞及一輛到的士、再撞一輛私人小巴及專線小巴始停下，意外中三人受傷，包括私人小巴司機及乘客，以及專線小巴司機。現場正調查警車溜後原因。 據了解，涉事警車司機職級為警員，他取得相關駕駛政府車輛許可證僅約一年，警車為一輛隸屬於中區警區巡邏車，事發時接報前往上址處理一宗交通意外，警車抵達後全部警員下車，警車隨即溜後約100米，並撞到另外三車。

意外中，私人小巴63歲姓林男司機面部受傷、39歲姓黃女乘客手及腳疼痛；專線小巴38歲姓杜男司機腳部疼痛；的士68歲姓徐男司機則無受傷。

網上流傳事發一刻的車cam片段，見到一輛綠頂小巴及一輛私人小巴正在沿紅棉路往上山方向行駛，涉事警車突然高速溜後，直撞私人小巴車頭，意外又波及一輛綠頂小巴、以及一輛的士。車cam見到，事發後兩名軍裝警立即奔跑上前了解事件。

涉事的士司機徐先生稱，事發前警車正停在紅棉路上斜位置處理交通意外，疑無人駕駛的警車突然溜後，車速越來越快，徐先生察覺不妥立即扭軚，但的士仍被擦撞:「扭軚都扭唔切，啪啪兩下（撞了），驚都冇得驚。」

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