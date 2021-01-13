古惑錫紙袋避防盜　涉18宗連鎖時裝店盜竊案　越南4人幫落網

以越南籍人士為骨幹的犯罪集團瞄準大型連鎖時裝店，利用內層鋪了錫紙的大型紙袋及行李箱的「古惑袋」，將店內衣服偷走，避開防盜裝置，至少干犯18宗店舖盜竊案，涉案金額高達約18萬元。警方昨（12日）在又一城跟蹤一名竊賊至屯門盜竊集團的大本營，拘捕4名越南藉男女，並於單位內檢獲大批贓物及犯案工具，一網打盡瓦解該盜竊集團。

犯罪集團利用內層鋪了錫紙的大型紙袋及行李箱偷走店內衣服避開防盜裝置。（林振華攝）

行動中 ，警員於單位內檢獲超過112件衣服，當中一半均配有防盜匙扣。（林振華攝）

警方留意到去年7月至今年1月初，西九龍區的店舖盜竊案有上升趨勢，當中，不法分子尤其針對大型連鎖時裝店。有見及此，西九龍總區刑事部人員作出深入調查及情報分析後，鎖定一個以越南籍人士為骨幹的盜竊集團，並於昨（12日）進行名為「響聲」的打擊有組織店舖盜竊行動，成功拘捕4名越南籍人士。

行動中，人員於九龍塘又一城埋伏，其間發現目標人士，疑人正攜同贓物迅速離開商場，並將贓物帶回屯門一座工業大廈處所。一直尾隨的探員見時機成熟，遂採取行動，手持法庭手令搜查該工廈單位，拘捕2男2女，年齡介乎31至43歲，被捕人士全部為越南籍，其中3人手持俗稱「行街紙」，一名38歲女子亦涉嫌非法入境被捕，所有被捕男女現正被扣留調查。

人員於單位內檢獲超過112件衣服，當中一半均配有防盜匙扣﹑一批盜竊工具，包括內層鋪了錫紙的大型紙袋﹑賊人用以喬裝的假髮﹑店舖購物用的環保袋及約2.5萬元現金等。