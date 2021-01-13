元朗村屋闢作毒品包裝及分銷中心　2男女被捕　警檢125萬元K仔

警方毒品調查科在元朗田寮村搗破一個毒品包裝及分銷中心，拘捕一對男女，檢獲約1.1公斤懷疑氯胺酮(K仔)及一批毒品包裝工具，總市值約125萬元。該名24歲姓張男子及31歲姓何持雙程證的內地女子涉嫌販毒被捕。張男已被暫控2項販毒罪，案件將於明（14日）在屯門裁判法院提堂；何女則獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

行動中，警方共檢獲約1.1公斤懷疑氯胺酮及一批毒品包裝工具，總市值約125萬元。 （警方提供圖片）

毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨（12日）下午約4時於元朗田寮村進行打擊毒品行動，發現一名可疑男子將一個黑色膠袋放入一個垃圾收集箱。人員遂立即截停該名男子及同行女子，並於該黑色膠袋內檢獲約778克懷疑氯胺酮。人員及後搜查2人位於田寮村的村屋單位，在內檢獲約1.1公斤懷疑氯胺酮及一批毒品包裝工具，總市值約125萬元。

警方重申，販毒屬嚴重刑事罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

警方表示，留意到本地執法部門檢取氯胺酮的數字有明顯上升趨勢，去年1月至11月的數量較2018及2019年同期分別上升超過2倍及4倍。與此同時，藥物濫用資料中央檔案室的數字顯示本港於去年首3季被呈報吸食氯胺酮的21歲以下人士較2019年同期上升7成6。警方會繼續加強情報收集及打擊工作，以遏止販運氯胺酮及其他毒品的罪行。