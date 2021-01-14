案情曝光│法拉利遭槍指跟蹤　𡃁模女商人機警報位置　EU擎槍拉2人

淺水灣凌晨發生彷如電影情節的持槍指嚇及跟蹤案，一名曾任𡃁模女商人，與男友人駕乘法拉利超跑離開淺水灣豪宅，於屋苑門口被3名大漢持槍指嚇要求停車。法拉利加速離開，豈料即有兩部平治尾隨狂追及夾擊，法拉利高速逃命至九龍，其間女商人報警，並一直與警方保持通話報告位置，最終警方於約15分鐘後在13公里外的紅磡香港體育館截停一輛可疑平治。衝鋒隊（EU）持衝鋒槍拘捕2名大漢，法拉利上男女則無恙。

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據悉，駕駛法拉利的29歲姓陳男子，及28歲姓鍾女乘客均報稱為商人，2人報住淺水灣豪宅The Lily某單位，鍾女數年前曾做過模特兒，近年轉戰商界。而被捕的2名男子均為新義安背景。警方正調查事件是否涉及綁架勒索，正循男女事主及被捕人身份追查，以了解是否涉及私人或金錢糾紛，或匪幫無差別找目標犯案。同時正追緝另一輛涉案的粉紅色平治。

今日下午時份，5名探員返回淺水灣道129號The Lily調查，其間往對面96號查看車輛出入口的閉路電視，了解是否拍攝到案發情況，之後探員進入屋苑調查後乘車離去。

涉事法拉利在淺水灣道被夾擊。(陳永武攝)

事發於今日凌晨零時30分，陳男駕駛法拉利載同鍾女離開位於淺水灣道住所，當車剛駛出屋苑門口時，突然有3名可疑男子欲截停法拉利，其中有人更持有疑似手槍物體，被擎槍指嚇的陳男見狀立即踩油加速駛走，但「追兵」即跳上兩部平治車尾隨。陳男與鍾女先後報警求助，並朝香港仔方向駕駛。其間鍾女與警方保持通話，報告行蹤及位置，警方通知各區巡邏車戒備，留意有關可疑車輛。

法拉利由淺水灣道經香港仔隧道、海底隧道，駛至土瓜灣高山劇場、再折返尖東，然後駛上紅磡火車站，警方一輛衝鋒車根據女主提供資料，亦追至附近。至零時44分，法拉利及追截的兩部平治，駛至香港體育館對開迴旋處，衝鋒車亦趕至，並要求一輛可疑平治停車，一名便裝警員持MP5輕機槍，另一名警員則拔出佩槍上前，擎槍指向平治司機及車頭乘客，車上兩人無反抗就擒。

警員在平治車內搜出一把斧頭、一支約40厘米長的電筒及一把錘，被捕兩名男子分別姓賴男乘客（17歲）及姓林司機（32歲），涉藏有攻擊性武器被帶署扣查。警方調查後，相信涉案的另一輛粉紅色平治乘亂逃去，正追緝該車及在逃人士，案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進調查。