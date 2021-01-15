元朗公路貨櫃車失控撼隔音屏　溜後撞垃圾車始停　司機拋出車重創

元朗公路發生交通意外，今（15日）上午近8時一架貨櫃車沿元朗公路往屯門方向行駛，途近洪水橋時突然失控撞向隔音屏，車頭劏開嚴重毀爛，男司機拋出車外，血流披面倒臥對面線，據報清醒送屯門醫院治理。司機拋出車後，貨櫃車無人駕駛下溜後約100米，撞及左線1輛垃圾車始停下，近駕駛室位置的貨櫃門打開。 垃圾車司機目睹貨櫃車溜後，稱幸好垃圾車擋着：「如果唔係好多部私家車就慘，變咗『人肉（私家車）』。」

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被貨櫃車波及的垃圾車司機劉先生，目睹貨櫃車溜後：「我睇住呢架貨櫃溜後，我一路踩油飆過去，但飆唔切，佢（貨櫃車）個尾就撞到我部垃圾車，先至停低。如果唔係好多部私家車就慘，變咗『人肉』。佢架貨櫃本來好慢溜後，因為斜路咁就快，我架垃圾車就擋住佢。」他指貨櫃車司機從車門彈出，目測50多歲，相信對方有意識但動彈不得。

現場消息指該架貨櫃車沿元朗公路往屯門方向行駛，打算前往青衣貨櫃碼頭，途近洪水橋時突然失控撞向隔音屏，車頭被劏開，男司機拋出車外，血流披面倒臥對面線，貨櫃車無人駕駛下溜後約100米，撞及左線1輛垃圾車始停下。

被貨櫃車波及的垃圾車司機劉先生，目睹貨櫃車溜後：「我睇住呢架貨櫃溜後，我一路踩油飆過去，但飆唔切，佢（貨櫃車）個尾就撞到我部垃圾車，先至停低。如果唔係好多部私家車就慘，變咗『人肉』。佢架貨櫃本來好慢溜後，因為斜路咁就快，我架垃圾車就擋住佢。」（陳諾希攝）

運輸署宣佈因交通意外，由元朗公路通往洪天路 (天水圍方向) 的支路的唯一行車線封閉，現時上址交通繁忙，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。