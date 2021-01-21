越野電單車疑闖郊野公園越野單車徑　單車手險遭迎頭撞：差啲無命

撰文： 劉定安 林振華 最後更新日期： 2021-01-21 01:40

一條長約50秒短片，昨晚（1月20日）在單車愛好者之間流傳，拍攝者相信是一名越野單車手，在一條相當窄的林道駕駛越野單車，至一個微左彎時，突然見迎頭有越野電單車駛至，立即緊急煞車及輕微扭軚閃避。所幸兩車及時停下，未有發生碰撞，但雙方距離相當近。

片段中可見共有3輛越野電單車。拍片的單車手相當不滿：「嘩，唔係吓嘛大佬？真係命都無呀差啲！」其中一名電單車司機則道歉「Sorry，sorry！無喇我地三架咋！」單車手則直言「你哋夜晚玩啦一係！一係就唔好調轉頭行啦！真係無命架大佬！」雙方靜了數秒後，其中一名電單車司機詢問「仲有無人呀你地？你單支？」單車手回覆「無喇，小心啲呀真係！攞人命呀真係會！」而3輛越野電單車司機則稱「唔該晒！」之後以原有方向繼續行駛離開。單車手亦繼續行程，並自言自語地歎道「差啲畀佢買起！」片段未幾結束。

此片段未有提及事發時間及地點，但據知拍攝者當時在大欖郊野公園範圍內的田夫仔北越野單車徑，駕駛越野單車。有熟知越野單車人士指出，基於安全理由，越野單車徑一般為單向行駛，以防出現對頭車情況而產生相撞的危險。其中田夫仔北越野單車徑，沿途設有清晰的路牌指出是「單程」及行車方向。而更重要的是，電單車及行人是不能駛入越野單車徑的。

根據漁護署資料，大欖郊野公園田夫仔北段越野單車徑新段，於2015年12月11日正式開放，供單車愛好者使用。新段長約5.9公里，連接田夫仔段和荃錦段越野單車徑，由漁護署在國際越野單車協會專家的協助下，根據協會提倡的可持續使用路徑原則設計及建造。新段採用國際越野單車協會的路徑難度分級系統，當中2.1公里屬中等難度的藍路徑，適合有一定越野單車技術水平的人士使用；其餘3.8公里屬高難度的黑鑽石路徑，路面狹窄多彎，而且沿途有不少具挑戰性的設計，例如邊坡彎道、碎石坡道、連串小跳台等，使用者須具備豐富經驗及進階技術。

此外，根據2005年一次郊野公園遊客聯絡小組會議摘錄，當時已有市民向漁護署投訴，指有電單車於大欖郊野公園內活動，懷疑未得到署方批准。當時漁護署回應指出「郊野公園內只容許單車在指定之單車徑活動，電單車進入山徑活動均屬違法。署方已加強巡邏並在部分山徑增設石柱防止單車/電單車進入。署方呼籲市民如遇見懷疑非法單車/電單車活動，可直接報警、或致電當區的護理員辦事處或打1823舉報。」