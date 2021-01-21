元朗貨櫃藏2噸煙花爆竹　市值約240萬元　警檢銷售名單拘一男

撰文： 陳康智 余睿菁 最後更新日期： 2021-01-21 23:30

年近歲晚，元朗警區一如以往針對非法燃放及眝存煙花的問題，並加派人手在區內黑點巡邏及搜查。元朗警區刑事部根據線報，鎖定木橋頭村公所附近一個20尺長的貨櫃，懷疑貨櫃藏有大批煙花爆竹，派員埋伏及監視。 於今（21日）下午約3時45分，在貨櫃附近埋伏的探員發現一名可疑男子駕駛私家車駛至停泊在貨櫃外，並用顉匙打開貨櫃門進入貨櫃，人員見時機成熟遂上前截停拘捕男子，並手持法庭搜查令進入貨櫃搜查，檢獲大批不同種類的煙花爆竹，重量超過2噸，市值約240萬元。警員繼而押送男子往其住所作進一步搜查，再檢獲小量同類型煙花爆竹。被捕男子51歲姓胡，報稱無業，據悉有三合會背景，現正被通宵扣查。

警方昨（21日）搗破元朗一個藏有2噸煙花爆竹的貨櫃。（余睿菁攝）

警方今（21日）搗破元朗一個藏有2噸煙花爆竹的貨櫃。（余睿菁攝）

由於煙花爆竹數量不少，爆炸品處理課人員亦有到場協助移動該批爆炸品及檢走樣本化驗。警方將於明日移送該批爆竹煙花到土木工程處的礦務處進行儲存及進一步化驗。另外，警方昨日亦於流浮山深灣路附近檢獲一批重約17公斤的煙花爆竹，警方同類型行動將會繼續。

據了解，警方從檢獲的煙花爆竹包裝分析，相信是從內地偷運來港，該等煙花爆竹的招紙品種包括有「孔雀開屏」、「繁花似錦」、「土豪金」及「搖擺瀑布」等。行動中，警方搜獲一些銷售客戶名單，將循線追查。

警方重申，根據香港法例295章《危險品條例》第7條，任何人如非法藏有煙花爆竹，一經定罪，最高可判罰款2萬5000元及監禁6個月，市民切勿以身試法。警方同時呼籲，任何人如有涉及案件的資料，請與警方聯絡。