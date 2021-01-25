處理天秀路公園噪音投訴　11歲天水圍社區關注組主席王繼祖遇襲

撰文： 黎靜珊 蔡正邦 最後更新日期： 2021-01-25 11:46

成員平均年齡只有13歲的「天水圍社區關注組」，主席王繼祖就讀小六，已不時與成員巡區。王表示周日（24日）收到街坊投訴，指天秀路公園有噪音問題，於是上前勸喻，惟1名老翁拒絕並以身撞向他。王當場要求老翁道歉不果，晚上報警處理，現希望尋找事發時證人證據。 他強調天秀路公園向來有噪音問題，限聚令下晚間仍不時有人載歌載舞，希望部門加強執法。

↓↓跳舞翁襲11歲天水圍社區關注組主席↓↓

王繼祖周日（24日）下午5時與成員及一區議員助理巡區，由於收到街坊投訴天秀路公園音樂擾民，於是呼籲公園跳舞群組降低聲浪。惟一名老翁拒絕，出言指罵並以身撞向王繼祖，導致王門牙受傷。王當場要求老翁道歉不果，晚上報警處理，並去醫院驗傷，現無大礙。

王接受《香港01》訪問時形容天秀路公園是噪音黑點，每晚8時半左右都會有人聚集跳舞，天水圍社區關注組曾就此問題致函康文署及警方要求跟進。天秀路公園保安昨亦有量度分貝，顯示出67.8分貝。

翻查資料，用作表演用途的屯門公園的露天劇場聲量限於不超過70分貝，反映被住宅圍繞的天秀路公園歌舞團昨日分貝達表演級。王昨日收到居民投訴，方到場處理。王透露有些學生組織形容他們阻止跳舞團猶如「城管」限制自由，但強調限聚令下不可群眾聚集，二來帶來噪音問題，加上有街坊要求跟進，「如果學生組織話我哋似城管，我確實無話可說。」又慨嘆：「依家連做社區工作都被人打。」

《香港01》正向康文署查詢天秀路公園噪音情況。

天秀路公園保安周日量度分貝，顯示出67.8分貝。翻查資料，用作表演用途的屯門公園的露天劇場聲量限於不超過70分貝，反映被住宅圍繞的天秀路公園歌舞團分貝達表演級。（天水圍關注組提供照片）

天秀路公園歌舞團 表演級分貝擾民

王繼祖周日晚上在「天水圍社區關注組」facebook直播，指下午5時許，與助理前往天秀路公園巡區時，發現一群「大媽」及老翁聚集跳舞。他稱，自己當時「好聲好氣」指，因接獲街坊投訴音量太大，促對方調低音量，豈料一名老翁發難怒罵，其後以頭撼向其門牙位置，又捶打其腹部，助理亦同樣被打。該老翁又試圖推向王繼祖，一名老婦阻擋時亦被推跌，「咁危險情況下，我哋被人打冇所謂，阿婆被人推跌可大可小」。此外，亦有在場人士出言恐嚇，稱「你再留喺度，我斬你全家」。

警方表示，天水圍分區警署周日晚上接獲一名11歲男童報案，指下午約5時在天秀路一公園與一名男子因聲浪問題爭執，其間被該名男子以頭襲擊。人員經初步調查，案件列作「普通襲擊」處理，交由天水圍分區人員跟進，暫未有人被捕。該名男童口部感到痛楚，於天水圍醫院接受治理。