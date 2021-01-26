公屋戶中門大開成目標　53歲爆竊匪食髓知味斷正

撰文： 黎靜珊 黃偉民 最後更新日期： 2021-01-26 16:58

年近歲晚，竊賊四出「搵食」終落網。1名53歲姓張男子昨（25日）尾隨住戶，進入紅磡家維邨單位落手爆竊之際，被埋伏警員拘捕。事發時，單位並無鎖上大門和鐵閘，警方提醒市民特別是有長者的單位，勿貪一時之便，要鎖好門窗。

港島總區重案組1B隊高級督察盧愛健講述案情，昨（25日）在紅磡家維邨拘捕一名男子，涉嫌與上年10月至今年1月共10宗爆竊案有關，男子現被扣查中。自從上年10月，港島總區刑事部留意到有犯案人士針對無鎖上大門的公共屋邨單位，竊匪先尾隨居民進入大廈，然後取易捨難，找一些無鎖上大門和鐵閘的單位，在毋須使用任何爆竊工具的情況下進入單位作案。

盧指，去年10月至今年1月共有9宗同類爆竊案件，在港、九、新界不同公共屋邨發生，失物包括現金和手提電話等，總值超過7萬元。經過深入調查，港島總區重案組鎖定一名53歲男子，並於昨（25日）鎖定目標人物，採取拘捕行動，趁疑犯進入紅磡家維邨一個單位爆竊時，埋伏警員立即現身，以爆竊罪當場拘捕該名男子。當時單位並無鎖上大門和鐵閘。警方指被捕男子是慣犯，報稱無業，最大一宗失物是2萬多元現金。

警方呼籲，年近歲晚，匪徒四出犯案「搵快錢」，市民或物業管理公司如果發現可疑陌生人進入大廈，就要提高警覺，立即與大廈管理員聯絡或者向警方報案。警方亦留意到市民慣上不鎖上家居大門和鐵閘，形容竊匪是機會主義者，會選擇容易落手的單位犯案，提醒市民，特別是有長者的單位，勿貪一時之便，要鎖好門窗。