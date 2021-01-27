林達控股前執董廖金龍遇襲　月初曾被追討金錢　警調查後拘一男

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-27 20:09

去年8月起停牌的上市公司林達控股（1041）前執行董事廖金龍（56歲），周一（25日）於北角被兩名不明人士以玻璃樽襲擊，身體多處受傷，目前仍於醫院留醫，情況穩定。林達控股今日公布事件及譴責施襲者行為。消息稱，警方調查後拘捕一人，而廖金龍於月初曾因被人追討前公司的金錢，他當時亦有報警求助。

廖金龍與妻子於北角七姊妹道一間茶餐廳用膳後離開遇襲。（黃廸雯攝）

事發於周一（25日）早上9時許，警方接報當時廖金龍與妻子於北角七姊妹道一間茶餐廳用膳後，步行至七姊妹道與電照街交界，突然兩名男子衝出並以玻璃樽向廖施襲，兩男其後逃去。廖金龍頭、手部受傷，被送往醫院治理。

據了解，去年8月林達控股提出清盤呈請後，廖於今年1月初在住所對開街頭曾被另外兩名男子截停及要求追討有關公司的錢債，廖當時拒絕並表示自己已辭職，事後廖曾收到電話騷擾，廖當時有報警求助。

而前日廖受襲後，警方翻查附近閉路電視，發現其中一名涉案男子登上一輛私家車離開，警方於昨晚拘捕該私家車的36歲男車主，正追查事件起因及追緝其他在逃人士。

林達控股(1041)今日公布，接獲廖金龍的通知受襲擊。

林達控股（1041）今日公布，接獲廖金龍的通知受襲擊，又指據廖金龍所知，香港警方目前正在調查該事件，公司稱譴責暴力行為，將為廖金龍提供協助及協助警方調查。林達控股已由去年8月3日起停牌，並將繼續停牌，至另行通知為止。