朗豪坊Cinema City現金券將到期　顧客憂作廢　戲院回覆惹不滿

撰文： 黃廸雯 王譯揚 最後更新日期： 2021-01-30 20:08

受新冠肺炎疫情影響，戲院重開無期，不少顧客早前購入或用積分換領旺角朗豪坊戲院Cinema City現金券，惟現金券將於明日（31日）到期，他們擔心現金券作廢，遂向朗豪坊及戲院查詢，惟未獲解決辦法。 翻查Cinema City的Facebook專頁，顧客查詢有關現金券安排時，Cinema City回覆指，透過任何途徑購買的現金券，到期日一律以現金券標示為準，著顧客向購入的機構聯絡，回覆引起顧客不滿，斥對方「不負責任」。記者以顧客身分向朗豪坊客戶服務中心查詢，對方指管理層正積極與戲院溝通，若有最新情況將會通知顧客。《香港01》正向朗豪坊及Cinema City了解事件。

朗豪坊客戶服務中心稱管理層正積極溝通

去年12月本港第四波疫情爆發，戲院再次停業。有不少人早前於朗豪坊購入或換領朗豪坊Cinema City現金券，惟現金券將於明日（31日）到期，顧客擔心現金券作廢。翻查Cinema City的 Facebook專頁，不少人曾詢問即將到期現金券應如何處理，Cinema City回覆指，透過朗豪坊及任何途徑購買的朗豪坊Cinema City現金券，到期日一律以現金券標示為準，著顧客與朗豪坊商場客戶服務部聯絡。

回覆引起不少顧客不滿，「張現金卷係貴公司同朗豪坊合作㗎喎，點解好似唔關你地事咁？」、「一間無責任的公司」，亦有人提議到消費者委員會投訴。Cinema City只重申：「有關現金劵之安排，請向所購入之機構查詢。」

記者到旺角朗豪坊Cinema City視察，戲院張貼告示，指有關換票證、贈券及禮券將會延期，日期另行通知，著顧客留意Cinema City專頁。記者以顧客身分詢問朗豪坊客戶服務中心，對方指管理層正積極與戲院溝通，惟目前仍未有進一步情況，顧客可留下聯絡方法，若有最新情況將會通知顧客。

記者以顧客身分詢問朗豪坊客戶服務中心，對方指管理層正積極與戲院溝通，若有最新情況將會通知顧客。（王譯揚攝）

消費者委員會表示，未能提供針對個別戲院投訴的資料，但指定處所 （包括戲院） 按法例要求停業，對業界及消費者有所影響，當該些處所恢復營業時，應就預繳套票的消費者作適當的安排，令消費者對業界恢復信心。消費者委員會提醒消費者在預繳任何產品及服務套票前，應作風險評估，尤其在疫情期間的不確定因素下，減少不必要預繳消費的項目及金額，以減低一旦商戶結業可能造成的損失。

Cinema City院線有6間戲院，分別位於旺角、九龍灣、銅纙灣、柴灣和荃灣。Cinema City老闆黃百鳴接受傳媒訪問時表示，朗豪坊每月租金達600萬元。翻查Cinema City專頁，本港去年3月第二波疫情爆發期間，戲院曾就即將到期的電影換票證、贈劵、禮券及現金劵延期。