柴灣環翠後山「養蜂場」藏捕獸器　火爐邊有箭豬刺　惹食野味疑雲

撰文： 鄧栢良 最後更新日期： 2021-02-02 13:01

近日虐畜事件一宗接一宗，元朗發現捕捉野豬的巨型捕獸器、荔枝角又有人用同硬物襲擊野豬。原來柴灣環翠後山一帶亦不時傳出動物慘叫聲，有街坊指區內見到有受傷野豬出沒，遂通知「野豬關注組」跟進。 「野豬關注組」義工本周日（31日）聯同環翠區議員上山巡視，發現山上一隱蔽處有兩名男子經營「養蜂場」，場內有大量可用作捕捉野生動物的鐵籠及工具，一個熱烘烘的火爐邊，散落疑似箭豬身上的刺，雖未見遺下野生動物血跡或肉塊，但卻惹來捕食箭豬的疑雲。

現場更遺下一個熱烘烘的火爐裡，爐邊更散落疑似箭豬身上的刺，惟未見有野生動物遺下的血跡或肉塊。（香港野豬關注組圖片）

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「野豬關注組」幹事黃豪賢（Roni）受訪時表示，早前接獲多名柴灣區街坊通知，凌晨時分柴灣環翠後山一帶不時傳出動物慘叫聲，而且亦見到有腳部受傷的野豬在區內出沒，懷疑有人在後山設置捕獸器或虐待動物。黃豪賢表示，去年底亦有市民在柴灣發現一具不完整的野豬屍體，故本周日（31日）與環翠區區議員吳卓燁、義工等鎖定一些地點，然後一同巡山，嘗試看看有何線索。

黃豪賢指，當日一行人途到山腰時發現有一處隱蔽的地方，且有一條頗為明顯的路，遠處一塊平地上有簡單圍欄及小屋，另見有兩名中年男子。野豬關注組一行人遂向兩名男子查詢有沒有見過捕獸器等，惟對方反問：「你哋係咩組織？小心俾捕獸器夾X死」其後二人匆匆執拾物品後離開現場。

根據區內街坊消息，該處是一個「養蜂場」，兩名男子為場主，經常在上址出沒。黃豪賢與義工駐足視察期間，發現蜂埸內疑有約20箱蜂蜜，另存有大量可用作捕捉野生動物的鐵籠及工具、煮食用具，亦有多個膠箱載着麵包、狗糧等誘餌，估計有人以食物作餌，誘捕野生動物。

而現場更遺下一個熱烘烘的火爐，爐邊更散落疑似箭豬身上的刺，惟未見有野生動物遺下的血跡或肉塊。黃豪賢續指，其實義工巡山數日前，漁護署亦已發現及拆毀上址一些捕獵動物的鐵籠，並張貼警告標示。有街坊亦透露，部份動物慘叫聲由該處山頭傳出，不排除有人捕捉、烹煮、食用野生動物。

黃豪賢相信，該處位置是捕獵野生動物黑點之一，現已整理柴灣街坊提供的資料、疑兇特徵、地理因素等資料，並已通知漁護署及愛護動物協會，稍後將有進一步行動。黃豪賢指，本港的野生動物，如猴子、箭豬、蝙蝠、雀鳥等屬於受保護動物，任何人士非法捕捉、食用受保護野生動物，均觸犯《防止殘酷對待動物條例》。