疫情下毒販組「毒品外賣車隊」散貨　送吸毒工具作招徠　4人落網

撰文： 邵沛琳 陳諾希 最後更新日期： 2021-02-03 13:50

疫情下傳統娛樂場所關閉，毒販無法透過堂食散貨，遂變招組「外賣車隊」速遞毒品！警方指，因應酒吧及派對房間等娛樂場所關閉，毒販亦轉變販毒模式，組成外賣毒品的車隊，更以送贈吸食毒品工具作招徠。前日（1日）探員展開行動，以涉嫌販毒拘捕3男1女。警方檢獲超過8.2公斤大麻草、一批現金及吸毒工具，總值超過170萬港元。警方更扣起7輛疑用作販毒的私家車，大部分為同款車輛，毒販不時換車以逃避警方追查。

新界北總區重案組總督察徐嘉穎指，警方發現有不法分子以一間於去年10月成立的空殼公司，登記多輛同款私家車，更會定期更換車輛，用作儲存及分銷大麻之用。警方調查所知，該間空殼公司並無任何業務運作。毒販派貨時更送贈吸食毒品工具作招徠，從而增加收入。

前日（1日）下午，探員於天水圍田廈路一個露天停車場埋伏，發現兩男一女駕駛私家車到場進行毒品交收，探員立即表露身分及搜查其私家車。其間發現上址有另外2輛同款私家車與案件有關。行動中，警方檢獲7.8公斤大麻草，大部分毒品以真空包裝，另發現一批吸食大麻工具包括捲煙紙、捲煙盒及濾咀。

警扣起7輛販毒私家車 大部分屬同款車輛

新界北總區重案組高級督察鄭曉兒指，檢獲的5輛私家車，其中有4輛是同款車。警方以涉嫌販毒拘捕2男1女，他們介乎39歲至51歲。其後，警員在於沙田區檢獲2輛同款私家車，相信為同一集團所持有，檢獲約430克大麻，並以涉嫌販毒拘捕另一名36歲本地男子。

警方指被捕的4名男女，一人報稱為售貨員，其他人則無業，部分人有黑社會背景。疑犯將於今午在粉嶺裁判法院提堂。警方正追查毒品來源，不排除有更多人被捕。警方呼籲，如市民發現有車輛長期停泊，或覺得車輛有可疑人士接近，可以向警方舉報。