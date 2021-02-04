屯門鍾屋村站輕鐵與貨車相撞　20人受傷　貨車司機涉危險駕駛被捕

撰文： 鄧栢良 陳諾希 郭倩雯 楊嘉朗 陳浠文 最後更新日期： 2021-02-04 18:46

今日（4日）下午1時許，屯門廣田街鍾屋村輕鐵站發生交通意外，一輛貨車左轉入小路時攔腰撞上一輛洪水橋段往元朗方向行駛的751綫輕鐵，意外中14女6男受傷，年齡介乎10歲至69歲。大批救援人員在現場協助處理傷者。救護特別支援隊到場，在現場鋪上黃色及綠色膠墊，根據傷者傷勢進行分流，並將他們分送往屯門醫院及天水圍醫院治理。 經初步調查，63歲姓葉貨車司機涉嫌危險駕駛被捕，現正被扣留調查。警方正循是否有人不依照交通燈號行駛的方向調查意外原因。 其中一名受咀部受輕傷的傷者翁小姐指，在乘坐 751號輕鐵期間，聽到輕鐵車長突然響號，其後就與貨車相撞。現場可見，輕鐵疑有輕微出軌，車頭玻璃碎裂，而近車頭的車卡玻璃完全破裂，車箱內滿佈玻璃碎片及紙巾。另外，貨車亦撞倒交通燈。至下午3時許，涉事貨車駛離現場，港鐵工程人員在場檢查及維修路軌。

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港鐵：輕鐵當時有按照交通燈號行駛

港鐵指，今日下午大約1點10分，一架751綫往天逸方向的輕鐵，在駛經青山公路近輕鐵鍾屋村站附近時，有一輛貨車在前方橫向駛過，與輕鐵發生碰撞。港鐵表示翻查輕鐵的行車記錄，輕鐵當時有按照交通燈號行駛。

輕鐵車務控制中心接報後，即時報警及召喚救護車到現場處理，當時輕鐵上大約有100名乘客，有部份乘客受傷需要送院治理。我們已派同事到相關醫院探望受傷乘客。

受事件影響，輕鐵610、614、615及751綫一度需要改道，不停藍地站至洪水橋站。港鐵安排免費接駁巴士，行走往洪天路緊急月台至西鐵綫兆康站，接載受影響的乘客。

由於在碰撞後，該輕鐵車頭有一對車輪偏離路軌，工程人員待警方及消防清理現場後，需時將輕鐵「移正」並檢查相關設施，以便移離現場。並在約3時24分，現場完成清理工作，輕鐵服務陸續回復正常。