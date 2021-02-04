包食宿僱內地黑工製鹹碟供元朗油旺區　月賺600萬　警拘集團13人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-04 19:37

警方昨（3日）搗破一個位於元朗，以貨倉作為掩飾的色情光碟製作及包裝工場及油旺區8個鹹碟銷售點，共拘捕13人，包括集團主腦及內地非法勞工，他們年齡介乎29至73歲，檢獲15萬3千7百張色情光碟、2萬4千張未燒錄色情光碟、30台大型光碟燒錄機及一批包裝工具，總值超過430萬元。 據悉，工場由黑幫操控，以「一條龍」模式營運，以5000元至8000元不等的月薪加上「包食包住」的模式僱用內地人士製作及包裝色情光碟，再指派司機到區內及西九龍區多個鹹碟舖銷售，每個銷售點每月的營業額達約50萬元，集團每月則可獲高達600萬元收入。警方相信已搗破有關集團，將會向黑幫集團的非法收入來源調查，不排除有更多人被捕。

色情光碟製作及包裝工場的內部。（林振華攝）

涉案色情光碟製作及包裝工場以貨倉作為掩飾。（林振華攝）

旺角警區刑事部昨日展開行動代號「刺針」的反三合會行動，搗破一個位於元朗大棠2000呎、以貨倉作為掩飾的色情光碟製作及包裝工場，貨倉內一名44歲姓黃男子及持雙程證的3男1女被捕涉嫌管有淫褻物品以供發布用途被捕，該名本地男子同時涉嫌僱用不可合法受僱的人，而其餘4名內地男女則同時涉嫌逾期居留及違反逗留條件。

另外，警員在油麻地及旺角區搗破共8個懷疑色情光碟分銷中心。行動中，8名男子涉嫌管有淫褻物品以供發布用途及發布淫褻物品被捕。