青衣邨黑衣胖漢持摺刀指嚇　梯間禁錮28歲女　警追緝在逃疑人

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-02-05 18:40

青衣邨發生一宗離奇禁錮案，今（5日）晨近9時，一名全身上下黑色打扮、年約30歲的肥材男子，於青衣邨其中一棟大廈的電梯大堂，突然手持一把長約15厘米的摺刀，指嚇一名28歲姓鄧的女子，並要脅她到大廈梯間。女事主未敢反抗，依言照辦，並於梯間遭該名男子非法禁錮，惟原因不明。男子其後逃去無蹤。警方接報到場，經初步調查後，相信女事主不認識該名男子。警方將案件列作「非法禁錮」，交由葵青警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，事發於宜逸樓。（王譯揚攝）

據了解，事發時女事主正在宜逸樓高層的電梯大堂等候升降機，突然有一名男子趨近及持摺刀恐嚇，要求女事主到後樓梯，其間男子並沒有觸碰女事主。男子在梯間質問女事主﹕「有冇信用卡？」又問有沒有投資或欠債。女事主一頭霧水，不明所以，此時男子突然撥打電話，女事主見有機可乘，立即逃至安全地方及報警求助。過程間，女事主沒有財物損失，亦沒有被人輕薄。

警方正調查該名年約30歲男子的犯案動機，並正展開追緝。該名男身高約1.7米，肥身材，蓄短深啡色曲髮，案發時身穿黑色長袖上衣、黑色短褲及黑色運動鞋，戴黑色口罩及黑色太陽眼鏡，並攜有一個黑色背包。