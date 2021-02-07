6300萬元大麻花北美洲運港　警落馬洲破毒品倉庫　拘捕一男子

撰文： 陳蕾蕾 鄧詠中 最後更新日期： 2021-02-07 14:13

警方搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲市值6300萬元的大麻花，屬歷來檢獲大麻花數量第二多的案件。警方指，該批大麻花由北美洲運至本港後，再藏至僻靜的村屋單位房間內，而涉事房間緊閉窗門﹑冷氣長開，以掩蓋毒品氣味。 行動中警方拘捕一名41歲販毒集團骨幹成員，該名本地男子報稱為商人，涉嫌販運危險藥物被捕，將於明日（8日）上午在九龍城裁判法院提堂。

西九龍總區近日接獲線報，相信有販毒集團由海外偷運毒品大麻花至香港，供應本地市場，並於僻靜的村屋單位收藏該批毒品。警員其後於本月5日在落馬洲米埔新村進行埋伏，發現一名可疑男子由目標單位走出，警員隨即截停並搜查該個單位，於單位內發現21袋尼龍袋內，藏有456包共重280公斤的大麻花，黑市價值超過6300萬，警方同時檢獲真空膠袋﹑真空機等毒品包裝工具。該名男子涉嫌販運危險藥物被捕，目前行動仍在調查中，不排除稍後更多人被捕。

根據警方及海關統計數字顯示，近年檢獲大麻的數量，以及吸食大麻的人數均呈上升趨勢，2019年全年檢獲大麻的數字為374公斤，而2020年全年則檢獲 1070公斤。而2020年首三季，21歲以下被呈報吸毒的青少年，超過51%均曾吸食大麻。警方指大麻花比大麻葉更具毒性，而大麻對身體各部份均有影響，警方將繼續打撃相關罪行。

根據本港法例第134章《危險藥物條例》 第4條 ，販運危險藥物最高可判終身監禁。