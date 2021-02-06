37歲重案組男警警總辦公室摺床上猝死　口部及地下遺嘔吐物

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-06 15:14

警總一名重案組男警於辦公室摺床上猝死。今日（6日）一名37歲重案組探員，於警察總部堅偉樓的辦公室內暈倒，當場死亡。警方指，死者是一名37歲許姓男警，隸屬港島總區刑事總部重案組3A組。當時男警在辦公室內一張摺床上昏迷不醒，口部及地下遺有嘔吐物，經救護員急救後證實死亡。警方指，對逝世的男警致以最深切的悲痛，並向其家屬致以最深切的慰問，警方會對其身後事作全面協助。

灣仔警區總督察（刑事）何兆東交化詳情。（黃偉民攝）

摺床上昏迷 口部及地下遺嘔吐物

灣仔警區總督察（刑事）何兆東表示，今早8時45分，港島總區刑事總部重案組一名督察返回港島總區刑事總部2樓辦公室上班時，發現房間大門虛掩，並見到男警在臨時摺床上昏迷不醒，當時男警呈仰睡狀態，頭部傾側約60度，口部及地下均有有嘔吐物，督察於是報案。警方於上午9時04分接獲999報案，5分鐘後救護車到現場為男警急救，惟9時15分已證實他死亡。直至中午12時許，仵工抵達警察總部，將警員的遺體移送殮房。案件現由灣仔警區重案組接手調查。



背部有屍斑 相信男警凌晨4時左右死亡

死者姓許，今年37歲，駐守港島總區刑事總部重案組3A組。事發時間正在休班，最後上班日期是星期五，並有正式的下班紀錄。他平時工作港島總區重案組，多數接手處理嚴重罪案。

警方及仵工初步檢驗男警的遺體時，發現背部有屍斑，相信男警是在凌晨4時左右死亡，惟實際死因仍有待檢驗。而根據現場環境，暫時未有發現有任何食物及酒精飲品。