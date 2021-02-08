市建局西環順成大廈地盤二判拖糧六位數　工人危站控訴

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 最後更新日期： 2021-02-08 14:14

市建局地盤發生拖糧事件，今（8日）上午近10時，數名西環順成大廈地盤工人危站於棚架，地下展示「年晚將至 有汗出無糧出」白底紅字橫額，消防開氣墊戒備。當區區議員葉錦龍到場了解，相信涉及工程二判與工友勞資糾紛，有人拖欠約10名工人達六位數字薪金一兩個月，農曆年將至工人緊張收入遂採取行動。經調解後，二判擬今以現金出糧，暫緩工潮。

葉錦龍透露有街坊反映工程曠日持久「搭棚搭咗好耐。」未聞嚴重投訴。翻查資料，西環順成大廈屬於市建局物業，2017年向社聯提供超過60個單位，包括在順成大廈的47個單位和旺角豉油街安置大廈提供的14個單位作過渡性房屋，協助有短期住屋需要的人士。

市建局行政總監韋志成2017年撰文，指根據初步勘察，順成大廈部份外牆及室內的石屎和飾面已失修，有滲水及石屎剝落的情況；另外，大廈水管電力和消防設施亦漸老化，需要提升。針對順成大廈的樓宇狀況，大廈除了基本維修工程，令樓宇在安全和衛生方面，更符合現行標準和規格。

市建局計劃重新設計部份樓層的間隔佈局，以提供更多備有獨立洗手間的單位，供將來入住的安置租戶之用。因此餘下的單位作為「改造重設」試點，正進行改建，日後供一般樓齡介乎30至49年的「中年」樓宇參考採用，定出「改造重設」的整體策略釐定清晰目標、具體工程細節及可行性等。