沙田區議員丘文俊辦事處貓店長疑遭人虐打　警：無傷痕不涉刑事

撰文： 陳康智 最後更新日期： 2021-02-08 17:55

近日本港接二連三疑有可憐貓咪遭到不恰當對待，繼有前港姐冠軍胞姊將貓隻放進洗衣機內引發虐貓疑雲，昨日亦有區議員在網上發文，指其議員辦事處的貓店長「寶寶」懷疑遭人虐打，事件已報警處理。《香港01》今日向警方查詢案件，警方指接獲相關事件報案，惟貓隻未有明顯傷痕或受傷，故相信案件沒有刑事成份，列誤會處理。

沙田區議會乙泉選區區議員丘文俊昨（7日）下午在Facebook發文，指其議員辦事處 的貓店長「寶寶」懷疑遭人虐打。（丘文俊 Facebook 圖片）

丘文俊指「寶寶」當時未有明顯傷痕，但情緒不穩「好燥底」﹑「好似俾人嚇完」；現時已沒有大礙。（受訪者提供）

沙田區議會乙泉選區區議員丘文俊昨（7日）下午在Facebook發文，指其議員辦事處的貓店長「寶寶」懷疑遭人虐打，事後2名疑人更到議辦投訴「寶寶」攻擊他們的狗隻，聲稱要通知愛護動物協會捉走貓隻。丘文俊已就事件報警，並呼籲目擊者提供資料。

丘文俊接受《香港01》記者電話訪問時表示，事緣昨日有街坊通知他有一名赤裸上身的男子在議員辦事處外虐打貓隻，他遂下樓了解。當時一名在附近的保安指，有街坊曾與2名疑似虐貓人士理論。丘續指，「寶寶」當時未有明顯傷痕，但情緒不穩「好燥底」﹑「好似俾人嚇完」。「寶寶」10多日大時已被丘文俊議員辦事處的義工收養。

警方就事件回應指，昨（7日）接獲一名區議員報案，指其一隻貓在沙田乙明邨明信樓地下被人不恰當對待，警員發現貓隻未有受傷，經調查後相信事件不涉及刑事成份，列誤會處理。