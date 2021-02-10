求職陷阱︱騙徒扮律師行職員匯款　呃32求職者近$600萬　3男落網

撰文： 陳蕾蕾 鄧詠中 最後更新日期： 2021-02-10 16:50

疫情下本港失業率創16年來新高，仍有騙徒利用求職者的心切，騙取22人近600萬元！警方指，早前發現有詐騙集團利用社交平台求職帖文，聲稱僱用受害人協助匯款，其後利用其銀行戶口借貸，最終假扮律師行職員收取款項，受害人多達32人，騙取金額高達600萬。至昨日（9日）警方拘捕3名男子，罪名為串謀詐騙，警方指案件仍在調查，不排有更多人被捕。警方稱，去年求職騙案數字較前年增近九成，涉及騙款高達2,000萬元，呼籲市民求職時多加留意，如懷疑受騙應立即報警。

警方表示，去年1至12月期間接獲多名受害人報案，指以社交平台求職時，接觸自稱從輸事匯款生意的騙徒，對方聲稱僱用受害人協助匯款後，便可獲取一定金額的報酬。其後，騙徒以短訊方式與受害人聯絡，取得其個人資料，包括入息證明﹑住址證明﹑銀行戶口等，再假扮受害人向各個銀行借貸。受害人收到款項後，跟從騙徒指示轉帳﹑或以現金方式交予自稱為律師行職員的人，至數星期後收到銀行借貸收據後始發現受騙。

32名求職者受騙 合共損失逾600萬元

警方指，調查後相信集團已運作近一年，牽涉多達32案件，包括10男22女（年齡介乎18歲至57歲），受騙金額由26,000元至100萬不等，總金額高達600萬 。當中，單一最高金額為100萬，一名35歲本地男受害人被騙徒利用資料，分別向兩間銀行申請52萬及48萬元。

至昨日（9日），警方拘捕一名23歲中國籍男子，當時該名男子正假扮成律師行職員，向一名19歲少女收取37,000元匯款。警方同時亦於馬鞍山及大角咀，拘捕兩名分別24歲及25歲的男子，他們的角色分別為分配工作及假扮律師行職員，警方相信兩人以往亦曾參與同類案件。其間警員起回相信屬於受害人的其中5萬元，以及一份偽造的律師行收據。

去年求職騙案增幅達九成 警籲市民多加留意

根據統計數字顯示，2019年共錄得175宗求職騙案，而2020年則錄得332宗，增幅達九成，金額由1450萬增四成至2000萬。警方提醒，市民求職時若發現相關工作無需特別技能可獲高薪厚職，需要獲取入息證明等個人資料時，應多加留意，若發現受騙應立即報警求助。