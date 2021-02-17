代還大耳窿支贍養費　六旬母拒不孝子再索錢　遭子用硬物砸傷頭

撰文： 郭倩雯 蔡正邦 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-02-17 12:44

深水埗南昌邨一名「雙失」中年漢索錢不果，竟用硬物砸傷母親，事件揭發慈母一直為愛兒代還「大耳窿」及支付贍養費！今早（17日）深水埗南昌邨一名老婦，被47歲兒子用電腦平板坐架砸傷，母頭傷清醒送院，傷人的兒子則逃去無終。 事後，遇襲的67姓程母親接受《香港01》訪問透露，兒子曾染有毒瘾及已離婚，失業後連3,000元贍養費亦無力支付，一直以來由她代支贍養費。怎料，最近兒子炒貨幣輸逾10萬及向「大耳窿」借4萬元，程婦為他償還其中2萬元欠款。今早兒子再向她討錢，程婦坦言無能為力，兒子隨即暴跳如雷、更用電腦平板坐架砸傷她。對於愛兒的舉動，程婦選擇原諒，她稱：「點都會原諒佢（兒子），不過要比小小教訓佢！」

今日（17日）早上9時許，深水埗南昌邨昌逸樓一單位，47歲兒子向母親索取2萬元不果，疑情緒激動、拋家中雜物，更以電腦平板坐架砸傷母親，兒子之後逃去。救護人員接報趕赴現場，程婦頭部受傷清醒，救護員為她包紮傷口，再送往明愛醫院治理。

子離婚失業陷財困 母每月代支贍養費



遭兒子用硬物砸傷頭的程婦，事後向《香港01》記者透露，早年其兒曾染有毒瘾，幸好戒毒成功重投社會。她稱，兒子約4年前離婚，並與前妻育有一名12歲兒子，不過他面臨失業問題，每月3,000元贍養費亦需由母親代支。好景不常，兒子近期因炒貨幣輸近10萬元，又向「大耳窿」借4萬元，她曾替兒子償還其中2萬元欠款。

遇襲母親選擇原諒：「要比小小教訓佢」



惟今早兒子再向她索取2萬元，程婦稱她無以為繼，並稱日後會向親戚借錢。她指，當時兒子聽罷後情緒激動，亂拋家中雜物發脾氣，期間將電腦平板坐架砸向她頭部。雙方遂引發糾紛，「點都會原諒佢（兒子），不過要比小小教訓佢。」警方將案件暫列傷人處理，警方正追緝涉案男子歸案。