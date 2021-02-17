逆子打母│頭部被砸傷縫3針　兒子仍下落不明　慈母心淡：當冇生佢

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-17 21:38

今（17日）早上，深水埗南昌邨一名44歲姓易男子向六旬母親索取2萬元還高利貸不果，竟以平板電腦座砸母，母親頭傷清醒送院，兒子傷人後則逃去無蹤。警方將案件列為襲擊致造成身體傷害，仍追緝在逃男子，事件引起街坊及網民議論紛紛。 程母在醫院縫了3針後於下午出院回到住所，她透露事發後已聯絡不上兒子阿博，提到會否心痛兒子或需負上刑責，她一改今早口風，表示對阿博心淡，明言「由佢坐（監）咯，就係要狠心，狠心啲就唔會走到呢個地步........當冇生佢 」，似是仍未能釋懷，吞不下一口氣。

程母出院後精神狀況不俗，惟仍對事件十分痛心。（香港01記者攝）

程母頭部受傷在醫院縫了3針。（香港01記者攝）

程母稱，是次事件源於兒子阿博「炒外幣輸10幾萬」而起，阿博因無力償還債務，遂向財務公司借貸4.2萬元，利息高達7日2000元，程母早前已替他還了萬餘元，惟剩下約2萬元的債項則無力再協助。今早9時許，母子為借錢一事又起爭執，其間兒子突然「發爛渣」，一怒之下以硬物撃傷她的頭部。

程母直言對阿博惡行感十分傷心，因丈夫早逝，母子一直同住「得一粒仔雙依為命」，豈料兒子竟出手打傷自己，她指阿博當時情緒失控，不斷高呼「我打死你，我打死你」。她傷感之餘又嘆道「阿仔從來唔賭」，相信兒子欠債累累全因近日投資失利，痛斥「你（兒子）都冇咁大個頭戴咁大頂帽做咩吖」，但仍為對方講好說話，相信阿博「唔係有心打我（她）」，只表示「好心淡、當冇生佢」。

程母透露，阿博40多年來均未曾給予家用，幸母子均信奉佛教，生活樸素，「從來冇大魚大肉食 」，程母現時仍能靠美容院的兼職照顧自己，同時更在內地助養了一名18歲剛升上大學的女生，及每月給予89歲的母親千多元的生活費。

程母又提到阿博「以前好乖」，但脾氣火爆「好牛精」， 30多年前更染上毒癮，多年來經歷戒毒又再吸毒的過程，本來已結婚生子，惟經歷生意失敗後已與妻子離婚，12歲的兒子則由前妻照顧，程母每月代兒子支付3000元贍養費。而十多年前阿博曾到內地當義工，亦曾經營賣香等生意惜最後生意失敗，後來曾接近3年無業，直至去年方找到一份園藝工作，每日賺約420元。