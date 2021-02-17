深水埗公廁八旬女工　遭惡女垃圾鏟狂扑頭　區議員目擊：心酸至極

撰文： 魯嘉裕 余睿菁 最後更新日期： 2021-02-18 00:56

深水埗鴨寮街公廁今日（17日）發生一宗清潔女工遇襲案，82歲清潔工婆婆洗廁所期間，與一名欲如廁的中年女子發生爭執，遭對方推落地並以垃圾柄鏟扑頭，女子逞兇後逃去無蹤。 東區區議員仇栩欣稱當時目擊事件，指婆婆遭女子「起勢咁扑，扑到支棍斷晒」，事後頭部腫起如雞蛋，更害怕失去工作一度不願入院。仇栩欣又批評到場調查警員態度冷淡及不友善，認為警方有責任處理案件，「唔應該等受害人話追唔追究而去決定」。

今日下午6時26分，警方接報鴨寮街公廁位置，一名82歲姓麥女清潔工洗廁所途中，一名中年女子疑欲如廁入內，其間兩人發生爭執，女清潔工曾被推落地及以木棍施襲，中年女行兇後逃去無蹤，警方到場搜索未有發現。女工頭腫、右手擦傷，被送往明愛醫院治理，案件初列發現精神紊亂人士，其後改列襲擊。

害怕失去工作一度不願入院

東區區議員仇栩欣於Facebook發帖，指自己當時於鴨寮街公廁目擊事件，「睇到一單令我心酸至極既（嘅）事」，指當時涉案女子不斷責罵婆婆，其後拿起垃圾鏟向婆婆施襲，「起勢咁扑，扑到支棍斷晒，連個垃圾鏟舊膠都碎開晒」。

批評警員態度冷淡

仇栩欣指婆婆遇襲後跌坐地上，「個頭腫咗雞蛋咁」，她聯絡婆婆的同事指婆婆受傷不能上班，惟指婆婆當時可能害怕失去工作一度不想入院，但最後亦同意入院治理。仇又指警員到場調查時，曾冷淡表示「睇婆婆追唔追究再算」，及曾向婆婆稱「嗱，你自己同你主管交待咩事啦！」，仇認為警方有責任處理案件，「唔應該等受害人話追唔追究而去決定」，又批評警員態度不友善，「無啦啦俾人打到咁而無半句慰問，仲用咁既（嘅）語氣同受害人講野（嘢）」。

仇栩欣又形容涉施襲的女子留短白髮、身高約1.6米，當時身穿深色衣物及赤腳，手抱一隻綠色恐龍公仔及無帶口罩。另一名鴨寮街公廁工作清潔工指，一名外貌相符的女子不時在公廁一帶出沒，懷疑有精神問題，「不時上去男廁」，又認為於公廁工作有時亦會感到危險，「如果遇到後生仔又火大果啲……真係好危險」。