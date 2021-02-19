涉在深水埗撞斃失足男途人後不顧而去　泥頭車男司機5小時後被捕

撰文： 鄧海興 張家豪 最後更新日期： 2021-02-19 02:01

昨（18日）晚7時許於深水埗發生的奪命車禍，一名45歲男子，在北河街與海壇街交界，疑失足跌倒後遭車輛撞倒，送院搶救後不治。事隔約3小時，警方在九龍城宋皇臺道及北帝街交界，尋獲一輛涉案泥頭車，惟司機一直下落不明。 及至今日（19日）凌晨零時許，涉案泥頭車男司機，在一男一女律師陪同下，返回宋皇臺道協助調查，警員在警車上為其驗眼等蒐證。據了解，警方事後根據泥頭車車牌，聯絡上所屬車主及公司了解，該公司其後尋獲相關司機，對方在律師陪同下，返回泥頭車所在現場，他涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，正被扣留調查。

事發於昨晚7時許，一名男子被發現鼻、口及頭部浴血，倒臥於北河街與海壇街交界馬路，送院搶救後，證實不治。有目擊者稱，死者曾經被車撞倒，其後涉事車輛下落不明。

警方表示，死者姓黃（45歲）。昨晚約7時45分，他在海壇街懷疑失足跌倒，被一輛沿北河街右轉入海壇街的重型貨車撞倒，頭部嚴重受傷，昏迷被送往明愛醫院搶救後，晚上8時30分被證實死亡。意外後，涉案貨車離開現場，警方其後在宋皇臺道與北帝街交界尋回該車，姓廖（38歲）男司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。

西九龍總區交通部特別調查隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 9023或366 9000與調查人員聯絡。