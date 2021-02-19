穀類早餐紙盒藏3500萬元大麻花　警搗紅磡迷你倉　一男涉販毒被捕

撰文： 鄧栢良 郭倩雯 最後更新日期： 2021-02-19 16:42

本地販毒集團租用工業大廈的迷你倉作為毒品儲存及分銷中心，更以穀類早餐的紙盒為掩飾，收藏約168公斤大麻花。毒品調查科探員根據線報及調查，前日（17日）搜查紅磡一工廈迷你倉，並以涉嫌販毒拘捕一名美籍華裔男子，案件將於明日（20日）在九龍城裁判法院提堂。

毒品調查科總督察葉秀蘭交代案情指，毒品調查科人員根據線報，發現有本地販毒集團租用工業大廈的迷你倉作為毒品儲存及分銷中心。經過深入調查後，探員在前日（17日）晚上在紅磡鶴園街一幢工廈的迷你倉採取反毒品行動，現場截查發現一名正在拆貨品的外籍華裔男子。探員隨後在迷你倉內搜查，在29箱貨物內搜出168公斤大麻花。

這批大麻花收藏在145盒穀類早餐的紙倉內，每個紙盒內有2包以錫紙真空包裝的大麻花，各重約580克，合共290包，市值約3500萬元。行動中，探員亦檢獲一批包裝二具。探員其後搜查男子租住的酒店房間，再搜出約80萬港元的港幣及外幣，另發現一批貴重財物，懷疑與案件有關。男子涉嫌販毒被捕，案件將於明日(20日)在九龍城裁判法院提堂。

被捕男子持美國護照入境，今年43歲，報稱為商人，在販毒集團中主要負責毒品運送及分銷。警方相信是次行動已成功搗截一批毒品流入市場，而檢獲的毒品估計來自北美洲。警方強調，販運毒品屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。