3男元朗街市舞獅𢭃利市被指收陀地　檔主：年年都係咁，唔畀都得

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-19 19:41

網上流傳片段，3名男子今日（19日）於元朗同益街市內舞獅，向街市內至少8魚檔高呼「身體健康、生意興隆」，藉此𢭃利市，其間中年男子要求拍攝者「唔好X影」，有人質疑3男「收陀地」。 有同益街市檔主表示，今午3男前來舞獅及𢭃利市，「年年都係咁，無所謂啦，新年好意頭咪畀」。亦有檔主指若不派利市對方便不會舞獅，因此「唔畀都得」，但一般為「好意頭」都樂意派利市。記者向街市內管理員查詢，對方指今午未見有關人士出入，強調若需在街市內舞獅需向食環署申請。

片中所見，一名身穿灰色衫中年男子，拿著一紅色膠兜，向不同商販𢭃利市，其身後有兩名男子緊隨，一人負責舞獅，另一人則拿著獅尾。中年男子向至少8名檔主高呼「身體健康、生意興隆」，檔主均會放利市到紅色膠兜內。部分檔主忙於做生意未有遞上利市，中年男子未有離開，不斷講恭賀說話，檔主遂無奈交出10元打發他們離開。拍攝者不斷緊跟3人，其間中年男子著他「唔好X影」。

片中所見紅色膠兜內不少利市及紙幣，可見收獲豐富。不少網民看畢片段，質疑對方如黑社會「收陀地」，又稱舞獅水準欠佳，「收陀地都俾（畀）多少少誠意啦」，亦有人稱「幾十年都係咁，係好肉酸」。

有同益街市檔主表示，今午對方前來𢭃利市，不清楚對方身分，平時亦不見對方出入，「逢新年都嚟，無所謂啦，新年咪畀。」另一魚檔檔主則稱，今午曾有管理員驅趕對方離開。他指不介意對方𢭃利市，「但舞得唔係咁好，新年好睇啲好啲。」有二樓菜檔檔主則指，每年新年均有人前來舞獅、𢭃利市，若不派利市對方便不會舞獅，但一般為「好意頭」都樂意派利市。

記者詢問合益街市內的管理處，一名男管理員表示，自今早起開始當值，惟不見有關人士出入， 「你哋唔好斷章取義，唔知啲片邊度來。」他稱若需舞獅需向食環署申請，強調「我哋一向唔畀。」