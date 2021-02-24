郵差墮斃｜九龍灣中央郵件中心　穿制服男職員墮樓　送院搶救不治

今（24日）上午近9時，九龍灣宏展街1號中央郵件中心，一名中年男子由天台墮下，他倒臥地面陷昏迷，途人立即報警求助。救護員接報到場，將55歲姓冼男事主送往聯合醫院，惜搶救無效不治。現場可見地面遺有血漿，警方於現場未有檢獲遺書，案件列有人墮樓處理。

消息指，墮樓男子為郵差並於上址工作，男事主當時身穿制服。香港郵政回覆指，該名任職於中央郵件中心的郵差，被發現從中心高處墮下，他經搶救後證實不治。香港郵政表示對於該名郵差不幸離世深感難過，已即時聯絡其家人並提供可行協助，署方亦安排心理輔導員，為有需要職員提供輔導跟進。