郵差墮斃｜九龍灣中央郵件中心　穿制服男職員墮樓　送院搶救不治

撰文：郭倩雯鄧詠中黃偉民
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今（24日）上午近9時，九龍灣宏展街1號中央郵件中心，一名中年男子由天台墮下，他倒臥地面陷昏迷，途人立即報警求助。救護員接報到場，將55歲姓冼男事主送往聯合醫院，惜搶救無效不治。現場可見地面遺有血漿，警方於現場未有檢獲遺書，案件列有人墮樓處理。
消息指，墮樓男子為郵差並於上址工作，男事主當時身穿制服。香港郵政回覆指，該名任職於中央郵件中心的郵差，被發現從中心高處墮下，他經搶救後證實不治。香港郵政表示對於該名郵差不幸離世深感難過，已即時聯絡其家人並提供可行協助，署方亦安排心理輔導員，為有需要職員提供輔導跟進。
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香港郵政回覆指，於今日早上約8時55分，一名任職於中央郵件中心的郵差，被發現從中心高處墮下，中心職員立即報警。救護員到場後將其送往醫院進行搶救，其後證實不治。郵政署對於該名郵差不幸離世深感難過，已即時聯絡其家人致以深切慰問，並提供一切可行協助。署方亦已安排心理輔導員到中央郵件中心為有需要同事提供相關輔導跟進，至於其他有需要的同事亦可聯絡本署員工關懷組安排輔導服務。
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