沙田禾輋邨8歲女童梯間遭非禮　30歲色魔落網

撰文： 郭倩雯 林振華 朱雅霜 最後更新日期： 2021-02-24 18:17

沙田禾輋邨女童遭陌生漢在梯間非禮及偷拍裙底，涉案色魔落網！消息指，警方翻查大廈附近的閉路電視後鎖定疑犯，昨晚（23日）在邨內商場發現疑人行蹤，埋伏探員立即上前拘捕。被捕男子30歲，報稱無業，並非住在沙田區。與受害女童互不相識，警方相信他是隨機尋找目標犯案，警方將檢驗其手提電話，調查是否有其他受害人。

警方在禾輋商場外拘捕一名30歲男子，涉嫌前日在禾輋邨一大廈梯間非禮一名8歲女童。警方檢獲疑犯的手提電話及背囊。（林振華攝）

事發在前晚6時許，一名穿裙的8歲女童從沙田瀝源商場返回禾輋邨住所時，被一名男子尾隨，當女童回到其所住大廈的後樓梯時，遭男子偷拍裙底照及撫摸腰間近尾龍骨位置，色魔得手後即時逃走，女童受驚立即跑回家，並告知母親報警求助。警方經深入分析及翻查附近一帶的閉路電視，鎖定一名目標男子並進行埋伏。昨晚7時許，在禾輋商場附近拘捕一名30歲男子。

疑犯報稱無業，與家人居住在大埔區公屋，當時正與其母親前往禾輋商場逛街，並非想再犯案。警方調查顯示，疑犯有逛商場習慣，所以出現在沙田，他與受害女童互不相識，警方相信他單獨行動，並在街上隨機尋找目標，並跟蹤犯案。行動中，警方檢獲疑犯一部手提電話及扣着多個《鬼滅之刃》等日本動漫的襟章的背囊，警方安排檢驗手機，以調查是否有其他受害者。

沙田警區刑事調查隊第五隊案件主管鍾美祺督察提醒，家長小心照顧年幼小童，避免讓他們單獨外出。警方呼籲，如市民目擊以上事件或有類似經歷，盡快聯絡警方。