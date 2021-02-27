紙媒沒落　報檔唇亡齒寒　報販疫境日做14小時　收入低於最低工資

撰文： 鄧栢良 陳諾希 最後更新日期： 2021-02-27 08:00

本港紙媒步入寒冬，報紙檔亦唇亡齒寒，經營日漸困難。報檔數目亦由90年代的1000多個，逐漸下跌至300多個。報販為求生存，轉而售賣樽裝水、香口膠、糖果、涼果、電池和原子筆等貨品幫補生計。惟新冠疫情肆虐，港人減少外出，旅客又因封關絕跡，旺角有報販每日做足14小時，有時收入仍低於最低工資。香港報販協會副主席林長富指，有報販看檔45分鐘僅賣一份報紙或者一支水，賺取微利，坦言情況相當「陰公」，業界希望政府放寬報檔售賣貨品的限制、准許報檔加設電子屏幕，賺取商業廣告費，增加報販收入。

鄺太的報檔擺設於旺角山東街與通菜街交界。（陳諾希攝）

鄺太的報檔擺設於旺角山東街與通菜街交界，是旺角其中一個人流最旺的地區，但疫情下經營一個小小報檔亦殊不容易。現時鄺太每日凌晨4時半起床準備開工，工作到傍晚6時許，每天工作逾14小時，可是生意額卻比疫情爆發前大跌5成，有時收入更低於最低工資。鄺太指，新冠肺炎爆發前，每日早上7時許，旺角區已有不少內地客拖着篋在行街，他們常購買六合彩書、香煙、樽裝水，以及雜誌，對生意幫助頗大。

惟疫情封關，旅客絕跡街頭，港人又減少外出，旺角人流難免減少，報檔生意大受影響，「我呢到近女人街，嗰邊有好多檔都冇開（營業），何況我哋報檔？一樣都係冇生意」。

鄺太表示，報檔由奶奶那一代開始經營，至今約60多年歷史，曾經有過輝煌的時代。報業鼎盛的時期，檔口一日可以賣出200多份《成報》。惟採訪當日，鄺太僅訂了8份《成報》，直至中午仍有3份未能賣出。

鄺太表示，報檔由奶奶那一代開始經營，至今約60多年歷史，亦曾經有過輝煌的時代。（陳諾希攝）

其實隨着智能手機興起，紙媒步入寒冬，報檔已成夕陽行業。兩大中文報紙由全盛時期每日賣出40多萬份，跌至近年不足10萬份，單靠賣報紙及雜誌根本無法維生，報販紛紛轉賣香煙、樽裝水、電芯、原子筆等貨物圖利。鄺太坦言，報檔受牌照所限，僅可售賣、香煙、紙巾、打火機、糖果、香口膠、涼果、電芯、原子筆，樽裝水、飾物、利是封及電話卡等12種貨品。但種類太少，多數靠賣香煙、樽裝水為主，競爭力不足。

報檔經營日漸困難，近年有不少報檔行家亦無奈結業，記者問鄺太有沒有想過轉行？鄺太坦言：「無得話放唔放棄，我呢個年紀都無人請啦，呢啲咁既經濟環境，飛機師都無嘢做，見步行步架咋，唔夠咪食老本囉。」

報販協會再三促請放寬報檔售賣貨品限制

香港報販協會副主席林長富指，紙媒自2000年起開始萎縮，現時更進入「冰封年代」。紙媒與報檔唇齒相依，以往報販的主要收入來源是靠賣報紙及雜誌，現時卻只佔十分一生意額。林長富直言，曾見過報販在報檔看檔45分鐘，僅僅賣一份報紙或者一支水，「你叫報販坐45分鐘，賺你嗰3蚊、5蚊，連最低工資都冇啊，陰公」。

為了令報檔繼續生存下去，林長富曾多次向政府提議放寬報檔售賣貨品的限制，如現時報檔可以售賣樽裝水，林則建議可以賣茶或其他飲品，「其實依家都少人買電芯，係都買充電器、USB線啦」，放寬貨品限制才能增加報販收入來源，但相關建議食環署未有理會。

（陳諾希攝）

近年電子科技發達，林長富其中一個想法是將報檔轉型為各區的廣告板，所以爭取在報檔安裝WiFi及擺放電子屏幕。報販售賣報紙及香煙之餘，同時出租電子屏幕，賺取商業廣告費。「如果阿里巴巴想賣廣告，我咪成個報檔都展示阿里巴巴嘅廣告囉。」惟食環署人員擔心報檔展示廣告會令人流聚集，會造成阻街。

再者，牌照限制報檔只准賣12種貨物，食環署僅容許持牌報販在報攤範圍展示相關貨品的宣傳品，林長富反問電芯、原子筆等貨品平時較少人購買，更遑論會有人賣廣告。他認為社會已經變遷，政府無法再墨守成規，報檔已不只是賣報紙，再加諸種種限制，只會令報檔難以生存，「（政府）要將幾十年前發牌的思維調整啦」。