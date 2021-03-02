石澳獨立屋花圃發現二戰迫擊砲　28人疏散　爆炸品處理課到場引爆

撰文： 朱雅霜 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-02 16:20

城中超級富豪聚居地、石澳大浪灣一間「大班屋」，今午（2日）植樹工程人員於花圃挖泥時，發現一枚戰前炸彈。警方到場散疏共28名工人及居民，並封鎖大浪灣道路口，爆炸品處理課人員到場證實炸戰為3吋二戰時期英式迫擊炮，由於狀態危險及不穩定，遂將它移往16號屋外安全位置進行引爆銷毀。

大浪灣道11號獨立屋對開發現一枚懷疑戰前炸彈，警方於路口拉起封鎖線，並疏散多名居民。爆炸品處理課人員奉召到場，消防員在場戒備。（黃偉民攝）

涉事炸彈為3吋二戰時期英式迫擊砲，由於其狀態危險及不穩定，爆炸品處理課遂於現場引爆銷毀。（黃偉民攝）

今（2日）中午12時許，石澳大浪灣11號獨立屋一名姓林男職員報案指，發現可疑物品，懷疑是戰前炸彈。警方接報到場調查，並封鎖進行封鎖，疏散100米範圍內28名人士，並通知爆炸品處理課前往跟進。消防員在場戒備。



現場可見，警方封鎖大浪灣道前往11號獨立屋路口，多名居民及工作人員被安排疏散，有植樹工程工作人員指，進行挖泥時發現「兩個拳頭大」的炸彈。該炸彈原埋於11號屋閘口內花圃，爆炸品處理課人員將它移往16號屋外近護土牆安全安置進行引爆。



涉事炸彈長約30厘米、直徑約8厘米。爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德表示，炸彈為3吋二戰時期英式迫擊砲，由於其狀態危險及不穩定，爆炸品處理課遂於現場引爆銷毀。

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石澳一直是超級富豪聚居地，「大班屋」分布於石澳道及大浪灣道，全數22間，過往是英資洋行怡和、滙豐、太古及會德豐大班的「領地」，至70年代開始，陸續有地位顯赫的本港老牌家族及商人相繼購入，現時區內大宅業主包括李澤楷、吳光正、呂志和及馬化騰等。