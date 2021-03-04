連臍帶女嬰遭遺棄土瓜灣一大廈梯間　警閃電拘涉案狠心母

天氣又濕又凍，一名初生女嬰僅身裹一塊布包遭棄置。今（4日）下午4時許，警方接報指，在土瓜灣永耀街18號一大廈發現一名初生嬰兒，懷疑遭人棄置。救護員趕到現場，將一名女嬰送往伊利沙伯醫院治理。根據現場閉路電視，當時一名剷青頭髮女子身穿短袖上衣、短褲及拖鞋，手抱懷疑包裹女嬰的粉紅色布，走進永耀街並進入大廈，再步出時兩手空空。警方懷疑該名剷青女子是棄嬰者。

經初步調查，警員其後於鴻光街一單位拘捕一名29歲姓高女子，涉嫌遺棄兒童以致生命受危害。案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。