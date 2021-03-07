圖橫過城隧12條行車線　捱撞少女情況嚴重　市民指神秘小路可過路

撰文： 郭倩雯 陳浠文 最後更新日期： 2021-03-07 16:35

前日（5日）一名19歲姓梁少女在城門隧道收費廣場橫過馬路時，遭一輛密斗貨車撞倒，半昏迷送院搶救，梁至今日仍留院，情況嚴重。城隧收費廣場設有12條行車線，不時有乘客會橫過行車線前往對面巴士轉車站，上月曾有網民拍得一家六口包括手抱嬰兒亂過馬路的驚險之舉。《香港01》記者昨到場視察，發現收費廣場無任何行人過路措施，有市民指出不時有人會橫過行車線，「望到都好牙煙，好危險」，而現場附近設有一條較安全的小路可前往對面。

城門隧道公路有逾10條行車線。（蔡正邦攝）

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城門隧道收費廣場設有12條行車線，為本港繁忙交通熱點，不少市民在上落兩邊巴士轉車站轉車前往目的地，但有時或會因上錯車、忘記下車等等原因，需要到另一行車方向的巴士轉車站搭「回頭車」。早前有網民拍下有一家六口包括一個手抱嬰兒，橫過12條行車線的危險景象，引起公眾嘩然。

《香港01》記者昨日收費廣場發現，該處無行人過路處或行人天橋供市民行走至對面巴士轉車站，亦沒有清晰的指示引導正確的道路。而前日發生意外的行車線有保安員駐守，並放置「隧道管制區 行人不得進入 違者可被檢控」告示牌，提醒市民不得橫過馬路。記者觀察期間，無人橫越行車線。

巴士乘客林女士表示，曾看見有人在放工時間橫過收費廣場行車線，「望到都好牙煙，好危險」，並指出城隧附近有一條小路，可前往對面行車線，惟該道路比較寧靜「我都唔敢行，寧願搭多程車去對面轉車站」。

在巴士轉車站的旁邊有一條「職員車路」，有標誌提醒駕駛者要小心行人，須以不多於時速25公里行駛。市民沿小路行走約5分鐘，即可安全抵達對面馬路。（陳浠文攝）

該小路為巴士轉車站旁邊的車路，只供有許可證車輛進入，並有標誌提醒駕駛者要小心行人，須以不多於時速25公里行駛。有現場人士指，該小路為職員車路，同時亦可步行前往另一行車方向的巴車轉車站，「行呢條路好安全」，並指市民如不清楚正確前往對面行車線的方法，可致電隧道公司控制室求助。

記者由往荃灣方向的巴車轉車站出發，沿小路步行約5分鐘，即可抵達往沙田方向的巴士轉車站，沿途見其他市民行經。由於沒有指示牌指出小路目的地，因此甚少市民知道此較安全的過路途徑。

「職員車路」行5分鐘可抵達另一行車方向的轉車站

城門隧道公路20歲女橫過馬路 捱貨車撞陷半昏迷

前日（5日）中午12時40分，一名19歲姓梁少女在城門隧道公路近收費亭橫過馬路，她沿沙田方向的行車線橫過至第11條行車線，即向荃灣方向行車線近自動繳費通道時，被一輛貨車撞倒。女事主陷入半昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院，經搶救後情況嚴重。肇事30歲姓劉司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害而被捕。