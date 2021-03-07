警東九龍搗2無牌酒吧拘2負責人　44酒客違限聚令被罰22萬元

撰文： 張家豪 最後更新日期： 2021-03-07 04:25

昨日（6日）晚上11時，警方東九龍總區人員展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查九龍灣臨興街21號及觀塘興業街14號兩個單位，搗破兩間懷疑無牌酒吧，檢獲約122罐啤酒及41瓶烈酒，總值約2萬1千7百元。

行動中，兩名酒吧男負責人，年齡分別為25及26歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。兩個單位內共26男18女，年齡介乎20至45歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款200元，呼籲市民切勿以身試法。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。